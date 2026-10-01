Nieuwe JBL PartyBox Ultimate 2 levert krachtiger geluid en slimme functies

JBL introduceert de PartyBox Ultimate 2, een nieuwe krachtige partyspeaker met 1500 watt JBL Legendary Sound. De speaker combineert twee PEN-tweeters met hoorns, twee 5-inch middentonendrivers en twee 10-inch woofers voor een breed geluidsbeeld, diepe bassen en heldere vocalen. AI Sound Boost optimaliseert het geluid continu om vervorming ook bij hoge volumes te beperken. Ook visueel pakt de PartyBox Ultimate 2 uit met een vernieuwde lichtshow met golfeffecten, meerlaagse verlichting en een vloerprojectie. Een geïntegreerd touchscreen bovenop de speaker biedt directe toegang tot muziek, verlichting en instellingen. Daarnaast zijn EasySing AI Vocal Removal voor karaoke en verschillende partygames ingebouwd. Voor streaming en aansluitingen beschikt de speaker over wifi, Bluetooth LE Audio, Auracast, AirPlay, Chromecast en Spotify Connect. Ook zijn onder meer een optische ingang, XLR-ingang en USB-C-audio aanwezig. Dankzij grotere wielen en een stevige handgreep is de PartyBox makkelijker te verplaatsen. Het ontwerp is bovendien spatwaterbestendig volgens IPX4 en maakt gebruik van gerecyclede materialen.

Belangrijkste specificaties

1500 watt JBL Legendary Sound.

2x PEN-tweeter met akoestische hoorn.

2x 5-inch middentonendrivers.

2x 10-inch woofers en 2 baspoorten.

AI Sound Boost.

Vernieuwde JBL PartyBox-lichtshow met vloerprojectie.

Geïntegreerd touchscreen.

EasySing AI Vocal Removal en partygames.

Wi-Fi 6, Bluetooth LE Audio en Auracast.

AirPlay, Chromecast en Spotify Connect.

Optische ingang, XLR-lijningang en USB-C-audio.

IPX4-spatwaterbestendig.

Grotere wielen (ten opzichte van de vorige versie) en ergonomische handgreep.

Prijzen en beschikbaarheid

De JBL PartyBox Ultimate 2 is vanaf 6 oktober 2026 verkrijgbaar via JBL.com en geselecteerde retailers voor € 1.599 (adviesprijs).