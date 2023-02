De Samsung Q995GC soundbar is het vlaggenschip voor dit jaar en komt dan ook met alle features die je van een premium soundbar mag verwachten. Opvallend is dat Samsung de soundbar uitrust met de SmartThings hub. Dit maakt het mogelijk om smarthome-apparaten te bedienen via de soundbar, middels spraak.

De Q995GC is een 11.4.2.-kanaals soundbar, waarbij de soundbar-unit voorzien is van drivers die naar boven en de zijkanten wijzen voor het Dolby Atmos-effect. Twee luidsprekers achterin de kamer zorgen voor het realistische surround-effect, terwijl de draadloze subwoofer de lage tonen verzorgt. Alle drivers samen moeten zorgen voor een 360-graden audiobeleving. Ook Q-Symphony is aanwezig, waarmee de soundbar naadloos kan samenwerken met een Samsung-televisie en de luidsprekers van de televisie gebruikt worden voor een optimale audioweergave.

Verder is de soundbar uitgerust met ondersteuning voor Dolby Atmos, SpaceFit Sound Pro en Adaptive Sound 2.0. De Game Mode Pro 2.0 is aanwezig om de game-ervaring te optimaliseren door achtergrondgeluid te minimaliseren. Dankzij de ondersteuning voor AirPlay 2 kun je content streamen vanaf een Apple-device. Tot slot is de soundbar voorzien van eigen microfoons waarmee een automatische kalibratie gedaan kan worden.

Vanaf 14 maart moet de Samsung Q995GC te koop zijn. Informatie over de prijs is nog niet bekendgemaakt.