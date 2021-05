Audiokwaliteit

De markt voor soundbars is behoorlijk groot en inmiddels is duidelijk dat consumenten best bereid zijn 1.000 euro of meer neer te tellen voor een goed systeem. Voor een goed geluid hoef je echter niet altijd de hoofdprijs te betalen, al helpt dat natuurlijk wel. De prijs van 399 euro werkt de Teufel Cinebar 11 in elk geval niet tegen. Net zoals bij zijn voorganger is duidelijk dat het Duitse audiomerk veel uit die smalle behuizing weet te persen. Zijn er kanttekeningen bij de audiokwaliteit te plaatsen? Zeker weten. Maar het zijn geen vreemde dingen.

Over het algemeen levert de Teufel Cinebar 11 een zeer heldere, diepe en warme sound af. Dat geldt voor de meeste content, mits die ook goed gemixt is. Opvallend is dat de soundbar de sterke aspecten heel mooi weergeeft. Maar wanneer de audio van minder kwaliteit is, dan doet de soundbar er zelf weinig mee om het wat mooier te laten klinken. Dit is wellicht een functie die we gewend zijn van duurdere modellen waarmee we verwend zijn op de redactie, maar dan nog ontgaat het niemand dat de audio in sommige gevallen nog altijd hol klinkt.

Daar had het vorige model ook al last van. In tegenstelling tot die vorige versie heb je nu zelf veel meer invloed op de basweergave. Die is niet overdreven aanwezig, tenzij je daar zelf voor kiest (of de instellingen verkeerd hebt staan, maar die kun je letterlijk terugdraaien). Het model uit 2019 had daarnaast last van een minder breed geluidsveld, maar daar merken we bij de 2021-editie weinig van. De soundbar vult met gemak een woonkamer van 27 vierkante meter, terwijl de Cinebar 11 (2019) daar toch aanzienlijk meer moeite mee had.

Verder gaat de Teufel Cinebar 11 (2021) veel beter om met de hogere tonen, waardoor dat veel minder snel kakofonisch klinkt. Elektronische muziek komt nu veel beter tot z’n recht. Soms kunnen drukke games, films of series nog wel eens voor uitdagingen zorgen, waardoor bepaalde effecten naar de achtergrond verdwijnen, maar dat zijn zaken die opvallen wanneer je beter gewend bent. Ga je van je tv-luidsprekers of het vorige model (of een andere goedkope soundbar) naar deze Cinebar, dan zul je echt weinig te klagen hebben.