Review: Spectral DMC-30 SV, DMA-300 SV, SDR-4000 SV en Gauder DARC 60 

Woonkamervriendelijke high-end

Helemaal aan het begin van dit verhaal had ik het al over voor high-end begrippen woonkamervriendelijke afmetingen. Maten die in het geval van de DARC 60 een hoogte van 103 cm, breedte van 24 cm en een diepte van 35 cm omvatten. Maar laat u niet misleiden, want het gewicht van maar liefst 55 kilo toont direct de torenhoge pretenties van dit model aan. Voor het laagbereik werken overigens beide Accuton woofers samen. Vanaf 120 Hz stijgt de onderste steil en alleen de bovenste geeft ook het middenbereik weer. Vanaf 3400 Hz neemt de keramische of diamanten tweeter het over (meerprijs Ä 7.998, – per paar). Het 2½-weg systeem combineert hierdoor op slimme wijze de voordelen van 2- en 3-weg luidsprekers binnen één en hetzelfde concept. Een typische Gauder vinding, is dat hoewel het wisselfilter met een enorme steilheid van maar liefst 60 dB per octaaf werkzaam is, er toch veel minder (Mundorf) componenten dan gebruikelijk nodig zijn. Ontwikkelaar Roland Gauder wil er het volgende over kwijt. ‘Bij harde materialen ontstaan veel nadrukkelijkere resonantiepieken dan bij zachte materialen. Maar het mooie is dat bij harde materialen ook veel beter is te bepalen waar deze op zullen treden. Het enige wat je dan vervolgens moet doen is heel stijl filteren.’ Als je dit conventioneel doet treden er al snel vervelende fasefouten op, waardoor het middel bijna erger is dan de kwaal. Maar ik heb zelf een methodiek bedacht waarbij ik 60 dB per octaaf kan filteren en daar maar de helft van het aantal componenten voor nodig! Hoe ik dit doe is het geheim van de smid, maar het is één van de belangrijke aspecten waarom onze luidsprekers zo positief afwijkend en enorm goed presteren’. Een laatste facet die mijn ontwerpen zo onweerstaanbaar voor gebruik in normale huiskamers maken, is de wijze waarop gebruikmakend van insteekcontacten, de luidsprekers op subtiele maar effectieve wijze op de akoestiek kunnen worden afgestemd. Dit gaat steeds in stappen van 1,5 dB plus en min voor zowel het hoog als het laag. Helemaal aan de onderzijde is nogmaals een verborgen insteekcontact te vinden, wat men bij Gauder ‘Bass extension’ heeft gedoopt. Met dit contact in werking, loopt het laag zowel nog wat luider alsnog iets dieper. Maar zoals met alles is er ook een keerzijde en dat is dat zowel de impedantie daalt als de benodigde stroomleverantie van de versterker stijgt. Als laatste kan worden gemeld dat de afwerking van deze DARC 60 bijzonder hoog is, er verschillende kleurvarianten verkrijgbaar zijn en een viertal kunststof WBT NextGen luidsprekeraansluitingen behalve single wiring, ook de mogelijkheid voor bi-wiring open laat.