Wilson Benesch Fibonacci Endeavour 3Zero

Wilson Benesch werd opgericht in 1989 en is feitelijk een hightechbedrijf, gedreven door de liefde voor muziek en perfecte weergave. Wie de geschiedenis leest vindt een hele reeks serieuze innovaties en spraakmakende producten, die over de hele wereld awards hebben gewonnen. Het begon met een draaitafel en de beroemde A.T.C toonarm en daarna de A.T.C One luidspreker. Kenmerkend voor deze producten is de toepassing van koolstofvezel. Binnen de organisatie zijn er dus alleen maar hooggekwalificeerde medewerkers die bezig zijn met research & development. De resultaten daarvan worden omgezet in hoogwaardige producten. Dat is een heel andere cultuur en insteek dan van door aandeelhouders en investeerders gestuurde organisaties. De meeste daarvan waaien mee met wat het publiek wil. Vervolgens worden die spullen zo goedkoop mogelijk geproduceerd en met veel marketinggeweld de wereld ingesmeten.

De standmount Endeavour 3Zero heeft een hoogte van 142 centimeter en is een 2,5-weg systeem met een viertal drivers. De twee woofers vormen een ‘isobarik’. Het principe is van Harry Olson. Je hebt dan twee woofers die meestal achter elkaar gemonteerd zijn. Tussen de diafragma’s is een ‘gebied’ met gelijke druk. De bedoeling is om uit een kleine behuizing meer laagextensie te krijgen. De Endeavour bereikt dan ook 38 Hz bij -2 dB. De gevoeligheid is 89 dB en de minimale impedantie 4 Ohm. Niet lastig om aan te sturen. De stand is vast bevestigd. Het geheel weegt 75 kg, het is dus allesbehalve een luidspreker waar je even mee gaat sjouwen. De vormgeving is op zijn minst uitzonderlijk te noemen. Bezoekers zullen direct op die dingen afstappen en je moet dan uitleggen dat het luidsprekers zijn. Wel, het is aan de consument om te bepalen hoe mooi ze zijn. Over smaak valt wel degelijk te twisten en voor uw recensent is het uitsluitend belangrijk hoe een luidspreker muziek reproduceert. Voor de rest zijn deze weergevers compromisloos gebouwd.