Interview Peter Lyngdorf: “Het moest iets anders zijn dan de rest”

Purifi-passie

Weinig mensen kunnen zo’n uitgebreide lijst verwezenlijkingen voorleggen. En toch ontbreken er in bovenstaande biografie alsnog een aantal mijlpalen. Een belangrijke is de creatie van Purifi, een startup die Peter Lyngdorf oprichtte met geniale ontwerper Lars Risbo – ja, de Risbo van daarnet – en de Belgische meesteringenieur Bruno Putzeys. In die omgeving konden beiden zich focussen op enkele fundamentele problemen en interessante technologieën. Met succes: de klasse D EigenTakt-versterkingsmodules die Purifi ontwikkelde hebben een enorme impact gehad op de hele audio-industrie. Wie bedenkingen koesterde over de kwaliteit geboden via klasse D, mocht na het verschijnen van EigenTakt z’n twijfels opbergen. Purifi’s technologie pakt uit met ultralage vervormingsniveaus.

Zo komen we via een enorme omweg bij de reden waarom ik Peter Lyngdorf tref in de Rijnstraat in Amsterdam. Hij is er voor een avondevent rond Lyngdorf en SL, maar ook om de nieuwe Clarity 6.2 voor te stellen. Dit is de eerste luidspreker van Radiant Acoustics. Alweer een nieuw merk, meneer Lyngdorf?

“Jawel”, en de sowieso minzame Deen moet er zelfs extra hard mee lachen. Het is duidelijk niet de eerste keer dat iemand die vraag stelt. En de laatste ben ik vast ook niet. “We wilden niet iets maken dat hetzelfde is als de rest. Wel iets goedkoper of met dezelfde prijs, en duidelijk beter. De bedoeling is dat mensen opkijken en zeggen: ‘Wow, dit is interessant! Echt een nieuwe manier van dingen aanpakken’”.

Het langere antwoord op waarom Radiant Acoustics bestaat heeft eigenlijk te maken met de eerder vermelde startup met Risbo en Putzeys. Het begon als een denkoefening: “Als we onze ambities beperkten door te beslissen dat Radiant Acoustics geen merk is dat wereldwijd verdeeld moet worden door distributeurs en winkels. En dat het vooral via HiFi Klubben zou worden verkocht met een bescheiden marge. Dan zouden we een speaker kunnen bouwen met Purifi-drivers én de concurrentie aangaan met de beste luidsprekers op de markt.” Helemaal helder wordt het als je weet dat “Purifi-drivers ongeveer negen keer meer kosten dan concurrerende modellen”.