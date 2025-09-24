Primare introduceert ‘Allt-i-Ett’ op UK Hi-Fi Show Live

De Allt-i-Ett is een allesomvattend audiosysteem dat een streamer, versterker en luidsprekers in één behuizing combineert. Het product is ontwikkeld voor consumenten die een compacte oplossing zoeken zonder in te leveren op prestaties, of voor liefhebbers die een tweede audiosysteem in huis willen.

Het systeem is voorzien van diverse aansluitmogelijkheden, waaronder HDMI eARC, optische en coaxiale ingangen, en een USB-A poort. Ook analoge bronnen kunnen worden aangesloten via een RCA-ingang, die tevens geschikt is voor een platenspeler dankzij een ingebouwde phono-voorversterker. Voor draadloze verbindingen zijn WLAN/LAN, AirPlay 2 en Bluetooth (met ondersteuning voor onder andere aptX-HD) beschikbaar. Streamingdiensten zoals TIDAL, Qobuz en Spotify zijn geïntegreerd via de Prisma-app of direct via Connect-functies.

De ingebouwde versterker levert een piekvermogen van 300W. Geavanceerde digitale signaalverwerking (DSP) is inbegrepen met functies als Auto Room EQ en BACCH 3D Sound Technology, die de geluidskwaliteit aan de luisteromgeving aanpassen.

De Allt-i-Ett wordt vanaf november 2025 beschikbaar voor een adviesprijs van €2990 in Europa.