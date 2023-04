Deze review is een heuse primeur. We bekijken immers de Premium Wireless 701-luidsprekers van Piega, een merk met hoofdzetel en fabriek aan het meer van Zürich. Denk je nu: “Primeur? Deze slanke Zwitsers zijn er toch al lang!”? Die opmerking is te snappen, want de eerste Premium Wireless-speakers dateren inderdaad alweer van 2019. Wat we hier echter bekijken is generatie twee – en er is heel wat veranderd. Los van technologische aanpassingen, is het belangrijkste dat er ook aan de tuning van de speaker is gesleuteld, zegt Piega. Deze Premium Wireless Gen2-lijn werd eind maart gepresenteerd. Zoals voorheen bestaat het aanbod uit drie modellen: de compacte 301 Gen2-boekenplankspeakers, de kleinere 501 Gen2-vloerstaander en 701 Gen2-topmodellen die we in dit artikel bekijken. We gebruiken uitdrukkelijk niet het woord ‘grote’ bij het voorgaande, want ook deze vlaggenschepen blijven uitpakken met een bescheiden voetafdruk. Maar dat is ook typisch Piega: liever hoog en slank dan diep en breed. Dat geeft de luidsprekers van deze Zwitsers altijd wel een verfijnd en interieurvriendelijke uitstraling.

Zoals de naam al aangeeft zijn dit geen doorsnee passieve luidsprekers die je aan een versterker en brontoestellen hangt. Alle versterking (incluis DAC) zit in de Premium Wireless 701 Gen2-speakers zelf. Qua kabels hebben ze dus enkel per speaker een stroomdraad nodig, er loopt ook geen kabel tussen de twee. Muziek aanleveren kan ook draadloos, via een optionele Piega Connect-hub met veel streamingopties. Het bezit daarnaast een HDMI-poort voor een verbinding met een tv en nog andere ingangen. Met die eigenschappen profileert de Premium Wireless 701 Gen2 zich als een muzieksysteem voor mensen die hoog mikken qua geluidskwaliteit maar geen zin hebben om in de woonkamer naar een opvallend collectie toestellen en kabels te staren. Het systeem is bovendien ontworpen om zowel muziek te spelen als tv-geluid.