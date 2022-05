Piega lanceert Coax 811, 611, 411 en 211 luidsprekers

Een stapje lager zien we de Coax 611 terug, voorzien van twee 150 millimeter woofers. Dit model is met een afmeting van 117 x 21 x 31 centimeter ook een stukje kleiner en weegt 45 kilogram. Nog iets kleiner is de Coax 411, de boekenplankspeaker met een formaat van 45 x 21 x 31 centimeter en een gewicht van 25 kilogram. De Coax 211 is de centerspeaker, met een frequentiebereik van 35 Hz tot 50 kHz en een gewicht van 21 kilogram.

Alle nieuwe Coax-luidsprekers zijn binnenkort beschikbaar in een zilveren, zwarte en witte afwerking. De prijzen worden op een later moment bekendgemaakt.