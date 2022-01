PIEGA lanceert Ace Wireless-luidsprekers met WiSA

Met de Ace Wireless introduceert PIEGA een reeks producten waarmee een draadloze luidsprekeropstelling mogelijk gemaakt wordt. Dankzij de compatibiliteit met WiSA – een techniek voor het draadloos streamen van audio – kunnen audiosignalen in de hoogste kwaliteit (96kHz / 24-bits) richting de speakers gestuurd worden.

De Ace Wireless-luidsprekers zijn actieve luidsprekers die dus zonder het gebruik van speakerkabel met een bron gekoppeld kunnen worden. Alleen een kabel voor de stroomvoorziening is vereist. De serie bestaat uit de Ace 30 Wireless, Ace 50 Wireless en Ace Center Wireless. De The Ace 50 en 30 Wireless-modellen komen in TX (transmission) en RX (receiver) versies. Als het systeem als stereoset gebruikt wordt, dan heb je een van elk nodig. Ga je voor een multikanaals systeem dan zijn alleen de RX-versies nodig aangezien het audiosignaal door een WiSA-gecertificeerde bron of tv verstuurd wordt.