Specificaties en design

De OnePlus Buds Pro hebben een design dat sterk doet denken aan de Apple AirPods. Een ronde kop met daarop plastic doppen en een lange steel aan de onderkant. Het aanzicht oogt een stuk frisser en strakker dan de OnePlus Buds uit 2020. Daarnaast zijn de stengels dit keer een stuk korter, waardoor ze voor veel mensen mogelijk comfortabeler zitten. De plastic dopjes die in je oor gaan kun je overigens vervangen voor grotere of kleinere versies. Zo vind je hoogstwaarschijnlijk een oordop die goed in je oor past, waardoor ze beter blijven zitten.

Het oplaadhoesje heeft ook een flinke upgrade gehad. Dit keer zet je hem niet rechtop, maar is die wat platte en vierkanten. Je legt de oordoppen er netjes in. De plek waar de Buds Pro in liggen en de Buds Pro zelf zijn magnetisch, waardoor ze vanzelf op hun plek vallen. Daardoor weet je zeker dat de contactpunten elkaar altijd treffen en de oordoppen opgeladen worden in het doosje. De oordoppen gaan zelf tot zeven uur mee op een volle accu. Die gebruikersduur kan verlengd worden tot 38 wanneer je de oplaadcase ook helemaal opgeladen hebt voor het gebruik.

Dat aantal wordt teruggebracht tot in totaal 28 uur met active noise cancellation geactiveerd. Maar dan nog is het best een respectabel resultaat. De OnePlus Buds Pro hebben drivers van 11 millimeter groot, beschikken over bluetooth 5.2 en beschikken over draadloos opladen. Zo kun je het oplaaddoosje op de achterkant van een OnePlus- of Samsungtelefoon plaatsen, mits die omgekeerd opladen ondersteunt natuurlijk. Maar je kunt ook gewoon het meegeleverde kabeltje gebruiken. Tien minuten opladen betekent heel verrassend tien uur luisterplezier.

De oordoppen hebben verschillende trucjes gekregen. Zo kan de mate van ruisonderdrukking aangepast worden tussen minimaal en maximaal. En anders kies je voor de optie Slim, waardoor de oordoppen het voor je bepalen. Daarnaast kun je een geluidstest ondergaan, waarna de Buds Pro de instellingen aanpassen op jouw gehoor. Dat is vergelijkbaar met wat Skullcandy onder meer doet met zijn oordoppen, en het is een welkome toevoeging. Verder heeft het product een IP55-certificaat, en is het stof- en sproeidicht. De oordopjes wegen 4,35 gram per stuk.

De OnePlus Buds Pro zijn verkrijgbaar in de kleuren zwart en wit. Wij hebben de witte versie getest. Ze ondersteunen de audiocodecs aac, lhdc en sbc. De minimale frequentie is 20 Hz, de maximale frequentie ligt op 20 kHz. De in-ears komen uit op het moment dat de concurrentie moordend is. Zo heeft Sony natuurlijk zijn marktleider uitgebracht en maken we onder meer de vergelijking met de Indy ANC van Skullcandy en de Sennheiser CX True Wireless. De JBL Live Pro+ TWS is iets duurder, maar ondanks dat nog steeds prima vergelijkingsmateriaal.