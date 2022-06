Review: Musical Fidelity M6x DAC – Traditionele DAC

Conservatieve kijk

Ergens zijn we wel verrast door de M6x. Als je op zoek gaat naar een traditionele DAC om op te nemen in je hifi-systeem, merk je snel dat de keuze relatief beperkt is. Je vindt wel veel compactere producten die mikken op de headfi-markt. Maar full-sized apparaten? Zoveel zijn er niet. Bovendien zijn de meeste toestellen gecombineerde DAC’s met streaming ingebouwd. Alleenstaande DA-convertors zijn heel zeldzaam, tenzij je kijkt naar kostbare high-end opties als MSB of dCS. Misschien is dat wel omdat je een alleenstaande DAC nog moet voorzien van een aparte aansturing in de vorm van een computer, netwerktransport of cd-transport. Dat maakt een omvangrijk muzieksysteem enkel nog maar groter. Weer een kastje erbij!

Toch is dat precies het pad dat Musical Fidelity bewandelt met de M6x. Net als de voorgaande M6s is dit een toestel op traditioneel hifi-formaat. Niet alleen bezit het geen ingebouwde streaming, je kunt de M6x niet gebruiken als voorversterker bij een eindtrap. Wakkere geesten zien misschien wel een volumeregeling aan de rechterzijde van het voorpaneel. Deze is echter enkel nuttig als je de hoofdtelefoonuitgang gebruikt. Want dat heeft de Musical Fidelity-DAC dan weer wel: een betere, ingebouwde hoofdtelefoonversterker.

De ontwerpers van de M6x maken dus wel eigenzinnige keuzes. Maar dat levert een toestel op met specifieke sterktes. Dat je hem niet kunt bedienen met een app, is bijvoorbeeld iets waar sommige muziekliefhebbers niet van wakker zullen liggen. Er is zelfs geen display. In ware Musical Fidelity-stijl wordt alles aangegeven door middel van een enorm aanbod aan blauwe ledjes en acht knoppen op het voorpaneel. Een nadeel hierbij is wel dat je die informatie moeilijk op enkele meters afstand kunt ontcijferen. Het blijft natuurlijk een DAC, niet een streamer. De boodschap die de leds overbrengen verandert niet continu.

De meegeleverde remote laat je in elk geval alles vanuit de luisterplek bedienen. Het is trouwens een groot ding, met knopjes waarmee je eveneens andere MF-toestellen kunt bedienen. Net zoals bij die M8xi vonden we de afstandsbediening net te goedkoop overkomen. Zeker als we vergelijken met de fraaie metalen afwerking van de DAC zelf. De M6x DAC is zoals gebruikelijk in het matzwart of zilver beschikbaar. Dat maakt het matchen met een hifi-versterker van heel wat andere merken makkelijk.