Review: McIntosh C8 Voorversterker & McIntosh MC830 Monoblok

De reden dat het allemaal wat langer duurt is dat McIntosh in Nederland van distributeur is veranderd. Het merk zat, samen met het Italiaanse luidsprekermerk Sonus faber en het Amerikaanse phono-elementenmerk Sumiko bij Savor Audio, dat een zelfstandig opererend onderdeel was van Hifi Nederhold. Vorig jaar heeft de McIntosh Group (voorheen de Fine Sounds Group) besloten dat het tijd was om een eigen distributieketen op te zetten. Finesounds UK is in Groot-Brittannië begonnen met de distributie van de McIntosh-groep merken. Kort daarna zijn de gesprekken begonnen met Savor Audio, en zo ontstond Fine Sounds Benelux waar het voormalige Savor Audio team onder een nieuwe naam en in een nieuw kantoor – op een steenworp afstand van hun oude werkplek – per 1 april 2021 onderdak vond.

Het was ook dáár dat ik de afspraak had om naar de nieuwe McIntosh versterkers te komen luisteren. Ten eerste omdat de logistiek en qua redactionele planning beter uitkwam, maar ook omdat ik er graag eens een kijkje wilde gaan nemen én mijn oor te luisteren wilde gaan leggen. Het ruime en lichte kantoor, dat gevestigd is in een bedrijven-verzamelgebouw dat uitkijkt op de A15, heeft twee luister-opstellingen in de grote algemene ruimte waar ook de werkplekken van de binnendienst te vinden zijn. De luisterplekken zijn van elkaar gescheiden door een speciaal gemaakte akoestische wand, die tijdelijk is aangevuld met een aantal diffusors/absorbers. De McIntosh set stond tot mijn vreugde aangesloten op een paartje Sonus faber Maxima Amator, het nieuwe topmodel in de Heritage-lijn van het merk, waar ik na lovende berichten van buitenlandse collega’s érg nieuwsgierig naar was geworden. De streamer van dienst was noodgedwongen een Bluesound Node 2i, maar daarvan weet vriend en vijand dat het een ijzersterke over-achiever in zijn prijsklasse is, wat bij de luistersessie ook duidelijk zou blijken. De bekabeling was van Transparent Cable.