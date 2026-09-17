Een vermakelijke bezigheid

Nog even terug naar muziek, Come Away With Me van Norah Jones klinkt prachtig en met veel rust, warmte en relaxte flow. Instrumenten als gitaar en piano hebben het juiste timbre. De open en transparante hoogweergave zorgen ervoor dat de bekkens en hihat goed los van elkaar te volgen zijn. Dave Brubeck’s Take Five is qua groove altijd een uitdaging. Geen probleem voor The Nines II, ze weten het afwijkende ritme van de track prima weer te geven. Net als bij het vorige nummer zijn ook nu de drums en bekkens levensecht, helder en open. De altsaxofoon klinkt goed maar zou misschien een fractie meer body mogen hebben. Dit is echter spijkers op laag water zoeken omdat ik verwend ben met een setup die vele malen duurder is dan deze set The Nines II. Het stereobeeld is ruim in breedte en diepte en de verschillende instrumenten hebben allemaal hun eigen plek. Ook het onderscheid tussen de bas en de basdrum is hoorbaar, iets wat bij betaalbare speakers wel eens lastig kan zijn. De Zeeuwse band Racoon levert altijd kwalitatief goede songs. No Mercy is daar een goed voorbeeld van, met een tekst die raakt. Zanger Bart van der Weide heeft een enorm uitgesproken stemgeluid en weet daarnaast veel emotie in zijn zang te leggen. De Klipsch The Nines II hebben er geen moeite om dit weer te geven. Daarnaast is de basdrum lekker stevig en ritmisch. De strijkers staan mooi achter in het ruime stereobeeld maar zijn zonder moeite te volgen.

Aangezien de The Nines II over een ingebouwde phonotrap beschikken beluister ik ook een aantal albums vanaf vinyl met mijn Rega P3 als bron. Son Mieux’s laatste album ‘24 Hours’ bevat een fijne verzameling liedjes, zowel ballads als meer uptempo met de voor de band zo kenmerkende energie. De in The Nines II ingebouwde phonotrap kwijt zich prima van zijn taak. De aanstekelijke flow en pit zijn aanwezig wat het luisteren een vermakelijke bezigheid maakt. Wel lijkt de algehele weergave een beetje gesloten, maar dit valt waarschijnlijk alleen op wanneer je regelmatig (veel) duurdere apparatuur beluisterd. Voor een luisteraar die gewoon plezier wil beleven aan plaatjes draaien, en daar gaat het toch eigenlijk om, voldoet deze set Klipsch meer dan voldoende. Er is voldoende detaillering en zang en instrumenten klinken natuurlijk. De weergave is bovendien sterk afhankelijk van de kwaliteit van het vinyl. Diverse albums uit de jaren 70, zoals Gerry Rafferty’s ‘City to City’ en ‘Rumours’ van Fleetwood Mac klinken prettiger dan veel later uitgebrachte platen of zelfs van hedendaagse artiesten. Met de Klipsch The Nines II laat ik al snel het analytisch luisteren los en maak ik een fijne trip down memory lane met een stapeltje elpees.