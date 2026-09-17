Klipsch The Nines II

Recent heeft Klipsch z’n drie actieve speakers, The Fives, The Sevens en The Nines, een flinke upgrade gegeven. De kloeke The Nines II beloven grootse prestaties, dankzij een nieuw design en functies als Dirac.
Op het eerste gezicht lijkt de II serie gelijk aan de vorige serie maar er zijn wel degelijk verschillen. Zo maakt elk model gebruik van een uit één stuk gemaakte BMC-baffle met daarin geïntegreerd de, voor Klipsch zo kenmerkende, Tractrix hoorn. Hierdoor is de spreiding van de tweeter veel beter en zorgt het voor een groter stereobeeld. De 8-inch Jet Cerametallic woofer profiteert van de nieuwe baffle met een verbeterde frequentierespons. Omdat de baffle stijver is en het materiaal een hogere dichtheid kent worden ongewenste resonanties beter onderdrukt en zorgt de afgeronde vorm voor een betere diffractie en wordt het geluidsbeeld nog verder vergroot. Niet zichtbaar, maar daarom niet minder belangrijk, is dat de II serie door Onkyo ontwikkelde elektronica gebruikt. Het is rechtstreeks afgeleid van de bekende en zeer goed presterende AV-receiver technologie. De klasse D versterkers leveren 240 watt per kanaal, ruim voldoende om een relatief grote ruimte te vullen met muziek of filmgeluid. Het elektronische platform van Onkyo heeft meer voordelen. Zo is installatie van de speakers nog eenvoudiger en intuïtiever en het aantal aansluitingen nog uitgebreider. In het geval van The Sevens II en The Nines II komt daar nog een aansluiting voor een meetmicrofoon bij om Dirac Live ruimtecorrectie te kunnen gebruiken. The Nines II heeft als enige uit de serie dan nog XLR-aansluitingen om dienst te kunnen doen als bijvoorbeeld studiomonitor. De hele II serie ondersteunt Dolby Atmos met virtuele hoogte kanalen en The Nines II ook nog DTS-X.
Installeren en plaatsen
Het is natuurlijk zonde om een speaker als The Nines II op een dressoir te plaatsen. Een speaker als deze verdient een goede stand, al is het alleen maar om het forse formaat van de luidsprekerkast. Zelf maak ik tijdens de test gebruik van een paar zandgevulde Sound Organisation stands. Deze hebben de juiste hoogte en brengen de tweeters op oorhoogte wanneer ik op mijn luisterpositie zit. De bovenplaat van de stand is wat aan de kleine kant dus het vereist enige voorzichtigheid met plaatsen. Het helpt wel dat de onderzijde van de luidsprekerkast deels voorzien is van een laagje kurk waardoor schuiven op de stand voorkomen wordt. Om hires materiaal te kunnen beluisteren is het noodzakelijk beide luidsprekers met de meegeleverde kabel te verbinden in plaats van middels Wifi. Zoals aangegeven in de introductie beschikt de hoofdluidspreker over een grote hoeveelheid aansluitingen. Hiervoor is het in mijn situatie noodzakelijk dat deze speaker het rechter kanaal voor zijn rekening neemt. In de Klipsch Connect Plus App, die je het best vooraf kunt downloaden, kun je aangeven welke speaker links en welke rechts staat. Het hele installatieproces loopt via de App en werkt vloeiend en intuïtief. Binnen een paar minuten kun je al muziek luisteren wanneer je beschikt over een abonnement op een streamingsdienst als Tidal of Spotify. Dit kan via Bluetooth maar beter is het om WiFi te gebruiken en The Nines II als weergever te selecteren in de app van je streamingsdienst. Omdat ik meer opties wil gebruiken sluit ik mijn Bluesound Node Icon via de analoge uitgang met een set Inakustik Rhodos Silver interlinks aan op de speaker. Een Rega P3 draaitafel met ND7 MM element verbind ik met de phono ingang en een Ziggo decoder digitaal met een optische kabel voor het bekijken en beluisteren van films en series. Klipsch levert een afstandsbediening mee maar je kunt hiervoor desgewenst ook de app gebruiken. Ik zet de speakers ongeveer twee meter uit elkaar en na wat luisteren bleek enigszins indraaien richting de luisteraar het mooiste stereobeeld te geven. Uiteraard staan de speakers vrij opgesteld op minimaal een halve meter van zij- en achterwanden. Houd er wel rekening mee dat beide speakers een stroomaansluiting nodig hebben. Tijdens het gebruik bleek dat de speakers best wel een lange inspeelperiode nodig hebben voor ze optimaal klinken. Houd hier rekening mee wanneer u de speakers bij een dealer gaat beluisteren en check of ze voldoende uurtjes muziek te verduren hebben gekregen.
Luisteren
Bij het inspelen van de luidsprekers had ik al gemerkt dat ze heel volwassen klinken met een stevige laagweergave. Wanneer ik er echt voor ga zitten, met de Bluesound Node Icon als bron, blijkt dat inderdaad te kloppen. If I Should Fall Behind van Bruce Springsteen beluister ik vaak in de live uitvoering maar ook de album versie is prachtig. The Nines trakteren mij op een fraai ruimtelijk stereobeeld met een bijzonder stevige, maar vooral gecontroleerde, laagweergave. De gitaar staat mooi los rechts in het beeld en klinkt realistisch. De definitie in het hoog is prima waardoor bijvoorbeeld percussie-instrumenten en bekkens de juiste shine krijgen. De stem van Bruce heeft body en staat los en goed geplaatst in het geluidsbeeld. Het tweede studio album van Olivia Dean, The Art of Loving, uit 2025 werd Album of the Year bij de Brit Awards. Het is inderdaad een heerlijke plaat. So Easy To Fall In Love is een heel fijne track. The Nines II brengen het nummer met de juiste relaxte flow en super smooth. De bekkens zijn goed hoorbaar en duidelijk gearticuleerd. De stem van Olivia klinkt aangenaam, warm en karaktervol, het heeft iets weg van een mix tussen Adele en Amy Winehouse en is bovendien uitstekend te onderscheiden van de achtergrondstemmen. De blazers zijn subtiel aanwezig achter in het behoorlijk diepe 3D-stereobeeld. Wederom is de laagweergave strak, volwassen en goed gelaagd. Omdat The Nines II beschikken over Dirac Live Room Correction, weliswaar niet voor het volledige frequentiebereik maar alle frequenties onder 500 Hz, doe ik na een aantal uurtjes muziek luisteren een meting. De benodigde microfoon wordt meegeleverd en de Klipsch Connect Plus-app loodst je stap voor stap door de meting heen. Binnen een minuut of tien is alles klaar. Opnieuw luisteren naar eerder gedraaide tracks laat subtiele verschillen horen. De laagweergave is strakker geworden en kent meer nuance. Ook is er een betere balans met het midden en hoog. Gedurende de rest van de gebruiksperiode laat ik Dirac dan ook ingeschakeld staan.
Aan het rinkelen
Hey Now van London Grammar is een song die volledig leunt op diep doorlopend (sub)laag. Van mijn Audiovector R3 Arreté luidsprekers in combinatie met Devialet SAM (Speaker Active Matching) ben ik wel wat gewend qua laagweergave dus de lat ligt hoog, of laag zo u wilt. The Nines II weten mij echter te verbazen, de laagweergave loopt diep door en weet het glaswerk in mijn kast aan het rinkelen te brengen. The Nines II zijn natuurlijk niet heel kleine speakers maar toch, een ruimte van 35 vierkante meter vullen met strak en voelbaar laag is best knap. Dat de laagweergave het midden en hoog niet in de weg zit maakt het allemaal nog beter. De fraaie uitgesproken zang van Hannah Reid is dynamisch en vol karakter. Bij vlagen is zelfs haar ademhaling hoorbaar. Kleine details in de hoog weergave blijven ook gemakkelijk te volgen. Om te ontdekken of de laagweergave over voldoende snelheid en drive beschikt luister ik Billy Jean van Michael Jackson. Geen enkel probleem voor dit setje Klipsch speakers. Het swingt de pan uit, de percussie rechts in het stereobeeld is uitstekend te volgen. De stem van Michael is goed, staat los in het midden met veel lucht er omheen iets naar achter. Details als kleine stemmetjes zijn prima te volgen. De volle mix wordt keurig in laagjes gepresenteerd en is uiterst gedetailleerd.
Een glimlach op je gezicht
Naast muziek kunnen The Nines II ook perfect ingezet om de geluidsweergave van een flatscreen op te waarderen. Dit werkt het simpelst via eArc maar helaas beschikt mijn setup daar niet over. Echter via de digitale uitgang van mijn Ziggo Next decoder werkt het ook prima. Kijkend naar de film Nuremberg word ik zeer aangenaam verrast door de uitstekende stemweergave. De film wordt gedragen door de dialogen en de Klipsch The Nines II zorgen ervoor dat de verschillende stemmen goed van elkaar te onderscheiden zijn qua karakter en kleine nuances prima naar voren komen. Dit maakt dat de intensiteit van de gesprekken moeiteloos overgebracht wordt op de kijker. De ruimtelijke weergave is goed, het verschil tussen de bedompte kale cel waar een deel van de gesprekken plaatsvindt en grotere ruimtes is goed te onderscheiden. De Netflix serie Man On Fire tapt uit een heel ander vaatje. Hierin draait het om explosies, wilde achtervolgingen en veel schieten. The Nines II geven geen krimp en trekken je zo de actie in. Een jankend optrekkende motorfiets klinkt levensecht en fel zonder hardheid in de weergave. Machinegeweren die afgevuurd worden hebben impact en power waarbij je de rondvliegende hulzen op de grond hoort vallen ondanks het lawaai van het schieten en ronkende motoren. De speakers weten wel raad met dynamiek en wanneer er een aantal fikse ontploffingen plaatsvindt is daar weer het krachtige sublaag wat de beleving groter maakt en de explosies voelbaar maakt. Geen moment verlang ik naar de toevoeging van een subwoofer of grotere luidsprekers, The Nines II klinken zeer volwassen en nog een maatje groter dan ze fysiek zijn. Gedurende de lange gebruiksperiode voelde ik geen moment de behoefte om weer te switchen naar mijn referentieset. Natuurlijk zijn er duidelijke verschillen tussen de The Nines II en mijn vele malen duurdere setup maar die zitten meer in microdetail, een rijker klankleur pallet en echtheid. De Klipsch speakers zijn gemakkelijker in de omgang en vragen minder van de luisteraar, ze zorgen vooral voor plezier en een glimlach op je gezicht. Wat voor film of serie ook bekeken werd, de speakers stelden nooit teleur. Met de juiste content, Dolby Atmos en DTS:X, heb je natuurlijk ook nog de mogelijkheid virtuele hoogtekanalen toe te voegen aan de weergave om het nog ruimtelijker te maken.
Een vermakelijke bezigheid
Nog even terug naar muziek, Come Away With Me van Norah Jones klinkt prachtig en met veel rust, warmte en relaxte flow. Instrumenten als gitaar en piano hebben het juiste timbre. De open en transparante hoogweergave zorgen ervoor dat de bekkens en hihat goed los van elkaar te volgen zijn. Dave Brubeck’s Take Five is qua groove altijd een uitdaging. Geen probleem voor The Nines II, ze weten het afwijkende ritme van de track prima weer te geven. Net als bij het vorige nummer zijn ook nu de drums en bekkens levensecht, helder en open. De altsaxofoon klinkt goed maar zou misschien een fractie meer body mogen hebben. Dit is echter spijkers op laag water zoeken omdat ik verwend ben met een setup die vele malen duurder is dan deze set The Nines II. Het stereobeeld is ruim in breedte en diepte en de verschillende instrumenten hebben allemaal hun eigen plek. Ook het onderscheid tussen de bas en de basdrum is hoorbaar, iets wat bij betaalbare speakers wel eens lastig kan zijn. De Zeeuwse band Racoon levert altijd kwalitatief goede songs. No Mercy is daar een goed voorbeeld van, met een tekst die raakt. Zanger Bart van der Weide heeft een enorm uitgesproken stemgeluid en weet daarnaast veel emotie in zijn zang te leggen. De Klipsch The Nines II hebben er geen moeite om dit weer te geven. Daarnaast is de basdrum lekker stevig en ritmisch. De strijkers staan mooi achter in het ruime stereobeeld maar zijn zonder moeite te volgen.
Aangezien de The Nines II over een ingebouwde phonotrap beschikken beluister ik ook een aantal albums vanaf vinyl met mijn Rega P3 als bron. Son Mieux’s laatste album ‘24 Hours’ bevat een fijne verzameling liedjes, zowel ballads als meer uptempo met de voor de band zo kenmerkende energie. De in The Nines II ingebouwde phonotrap kwijt zich prima van zijn taak. De aanstekelijke flow en pit zijn aanwezig wat het luisteren een vermakelijke bezigheid maakt. Wel lijkt de algehele weergave een beetje gesloten, maar dit valt waarschijnlijk alleen op wanneer je regelmatig (veel) duurdere apparatuur beluisterd. Voor een luisteraar die gewoon plezier wil beleven aan plaatjes draaien, en daar gaat het toch eigenlijk om, voldoet deze set Klipsch meer dan voldoende. Er is voldoende detaillering en zang en instrumenten klinken natuurlijk. De weergave is bovendien sterk afhankelijk van de kwaliteit van het vinyl. Diverse albums uit de jaren 70, zoals Gerry Rafferty’s ‘City to City’ en ‘Rumours’ van Fleetwood Mac klinken prettiger dan veel later uitgebrachte platen of zelfs van hedendaagse artiesten. Met de Klipsch The Nines II laat ik al snel het analytisch luisteren los en maak ik een fijne trip down memory lane met een stapeltje elpees.
Conclusie
Wat destijds gold voor de eerste The Sevens die ik jaren geleden testte, geldt in nog grotere mate voor The Nines II. De geluidskwaliteit is er door de versterkertechnologie van Onkyo op vooruitgegaan. Ze klinken meer open en gedetailleerd in de hoogweergave. Het middengebied is rijk aan klankkleuren en in het geval van The Nines II is de laagweergave imposant te noemen. In bijna alle gevallen zal een subwoofer niet nodig zijn. Het stereobeeld wat deze speaker neerzet is groot(s). Dirac Live kan daarbij nog een handje helpen. Is uw luisterruimte niet heel groot, beluister dan vooral The Sevens II alvorens een weloverwogen keuze te maken. Qua bediening is er niets op af te dingen, de Klipsch Connect Plus App werkt intuïtief en biedt veel regel- en instelmogelijkheden. De meegeleverde afstandsbediening is eenvoudig maar heeft precies de juiste functionaliteit voor dagelijks gebruik. The Nines II beschikken over alle aansluitmogelijkheden die je maar kunt wensen en meer. Het uiterlijk blijft altijd een kwestie van smaak, zonder fronten is het een opvallende verschijning, met de fronten geplaatst is het wat neutraler. Met de Klipsch The Nines II haal je een fantastisch klinkende alles in één oplossing in huis waar nagenoeg elke veeleisende luisteraar mee uit de voeten kan. De toevoeging II is geen loze kreet maar, in alle opzichten, een serieuze stap voorwaarts ten opzichte van de vorige, al prima presterende, serie. Ben je op zoek naar actieve speakers en houd je, naast uitstekende prestaties en aansluitmogelijkheden, van wat karakter zet deze Klipsch The Nines II dan zeker op je short list!
Tech Specs
Wat: Draadloze stereospeakers
Drivers: 8 inch Jet Cerametallic woofer, 1 inch Titanium LTS vented tweeter met Tractrix-hoorn
Streaming: Audio Pro-app, AirPlay 2, Bluetooth (SBC, AAC), Google Cast, Qobuz Connect, Spotify Connect, Tidal Connect, Roon
Ingangen: HDMI-eARC, HDMI, phono (MM), cinch, USB-C, USB-A, optisch, coaxiaal, kalibratiemicrofoon
Uitgangen: sub-uitgang
Extra’s: Dirac Live-klaar, Dolby Atmos/DTS:X
Afmetingen: 46 x 9,6 x 14,75 cm
Gewicht: 14,9 kg (meesterspeaker), 11,4 kg (slaaf)
Prijs
Klipsch The Nines II € 2.499,-
www.vogels.com/nl-nl/c/dealer en www.klipsch.com
Beoordeling
Klipsch The Nines II
• Geluidskwaliteit • Uitgebreide aansluitmogelijkheden • Speaker met karakter • Dirac (optioneel) • Verwerkt Dolby Atmos/DTS:X • Extra HDMI-ingang met passthrough
• Grotere voetafdruk
Beoordeling Klipsch The Nines II
Wat destijds gold voor de eerste The Sevens die ik jaren geleden testte, geldt in nog grotere mate voor The Nines II. De geluidskwaliteit is er door de versterkertechnologie van Onkyo op vooruitgegaan. Ze klinken meer open en gedetailleerd in de hoogweergave. Het middengebied is rijk aan klankkleuren en in het geval van The Nines II is de laagweergave imposant te noemen. In bijna alle gevallen zal een subwoofer niet nodig zijn. Het stereobeeld wat deze speaker neerzet is groot(s). Dirac Live kan daarbij nog een handje helpen. Is uw luisterruimte niet heel groot, beluister dan vooral The Sevens II alvorens een weloverwogen keuze te maken. Qua bediening is er niets op af te dingen, de Klipsch Connect Plus App werkt intuïtief en biedt veel regel- en instelmogelijkheden. De meegeleverde afstandsbediening is eenvoudig maar heeft precies de juiste functionaliteit voor dagelijks gebruik. The Nines II beschikken over alle aansluitmogelijkheden die je maar kunt wensen en meer. Het uiterlijk blijft altijd een kwestie van smaak, zonder fronten is het een opvallende verschijning, met de fronten geplaatst is het wat neutraler. Met de Klipsch The Nines II haal je een fantastisch klinkende alles in één oplossing in huis waar nagenoeg elke veeleisende luisteraar mee uit de voeten kan. De toevoeging II is geen loze kreet maar, in alle opzichten, een serieuze stap voorwaarts ten opzichte van de vorige, al prima presterende, serie. Ben je op zoek naar actieve speakers en houd je, naast uitstekende prestaties en aansluitmogelijkheden, van wat karakter zet deze Klipsch The Nines II dan zeker op je short list!
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