Veranderingen in commercials

Jumbo

Een van de grootste veranderingen is wel het gebruik van terugkerende personages en typetjes. Reclames, zoals van Jumbo en Gamma, worden hierdoor bijna kleine series.

Dertien jaar lang waren acteur Frank Lammers (Undercover) en actrice Maike Meijer (Toren C, Soof) het gezicht van Jumbo. De reclamemakers kozen voor een gezin dat in allerlei situaties terechtkomt, met veel humor en natuurlijk met Jumbo in de hoofdrol.

Omdat steeds dezelfde personages terugkomen, ontstaat er een doorlopend verhaal dat kijkers gaan volgen, zoals bij een sitcom. Deze manier van reclame maken zorgt voor herkenning, vertrouwen en een hogere betrokkenheid.

Het effect van een ‘gezin’ of van een ‘overdreven type’ voelt vertrouwder bij de kijker. Een mini-verhaal op zich is natuurlijk leuk, maar deze opzet stelt de makers ook in staat met verhaallijnen te werken die ‘doorlopen’, zij kunnen situaties laten terugkomen en ingaan op de tijd van het jaar, bijvoorbeeld. Denk aan de lente of aan Kerstmis. Reclame is gewoon entertainment geworden en heeft invloed op ons dagelijks leven.

We gebruiken reclamezinnen in onze gesprekken, bijvoorbeeld: “Dat zeg ik, GAMMA”, of “Zin in in”, uitgesproken door de dochter van acteur Leo Alkemade die sinds 2023 het gezicht van de Prijsvrij-campagnes is.

Kortom, vroeger draaide een commercial vooral om één ding: “Koop dit product”. Nu draait het vaker om de verhalen, de emotie, herkenning en sfeer.

Het product zelf staat soms minder centraal dan het gevoel dat het merk wil oproepen.