De kabelloze AIRY SPORTS TWS zijn door Teufel ontwikkeld voor mensen die van beweging houden. Dit model is volledig draadloos en zitten volgens Teufel stevig en comfortabel in de oorschelp, ook tijdens het sporten. De siliconen earhooks moeten zorgen voor een perfecte grip. Deze in-ears kunnen tegen spatwater en zweet, dus je hoeft niet voorzichtig te zijn tijdens fanatieke sportsessies.

De AIRY SPORTS True Wireless worden geleverd met een oplaadcase. Standaard heb je zeven uur speeltijd na één oplaadbeurt, maar met een volledig opgeladen oplaadcase kun je nog drie keer volledig opladen. Volgens Teufel heb je zo in totaal 31 uur speeltijd tot je beschikking. Je hebt controle over de muziek via de sensorknoppen in oordoppen. Zo kun je het volume wijzigen en een spraakassistent oproepen door simpel tikje. Via de spraakassistent heb je uiteraard nog meer bedieningsopties tot je beschikking. Google Assistent en Siri worden ondersteund.

De oordopjes ondersteunen bluetooth 5.0 met apt-X en AAC. Zo kun je muziek streamen in een hoge kwaliteit. Ze beschikken over drivers van 8 mm. Dit moet zorgen voor een krachtig geluid en een overtuigende bas. De microfoons in beide oordoppen zijn uitgerust met Qualcomm cVc-technologie. Zo heb je een optimale geluidskwaliteit tot je beschikking bij het telefoneren, Skypen of Facetimen met deze oordopjes.

Prijs en beschikbaarheid

De AIRY SPORTS TWS zijn per direct verkrijgbaar via teufelaudio.nl. De verkoopadviesprijs van deze in-ears bedraagt 149,99 euro. Je kunt binnenkort ook afzonderlijke oortjes, oplaadcases en vervangende onderdelen als eartips en earhooks kopen.