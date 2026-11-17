Het Duitse Hama had zelf Bluetooth-speakers kunnen uitbrengen, maar koos ervoor om toch aan te kloppen bij de landgenoten van Canton. Samen creëerden ze een reeks speakers die een levendig geluid huwen met een robuust uiterlijk… en een paar unieke features.
Speakers bouwen is een stiel. Dat houdt sommigen niet tegen om snel ergens in Azië een Bluetooth-apparaat te bestellen, liefst met de nodige aandacht voor kleur en een aangenaam prijskaartje. Het geluid dat eruit komt, dat is echter niet altijd een prioriteit. Het Duitse Hama, bekend om een schijnbaar onuitputtelijk aanbod van accessoires, wilde het toch anders doen bij het creëren van een lijn betaalbare draagbare luidsprekers. Daarom klopte het aan bij Canton, de grootste luidsprekerbouwer van Duitsland. Dat bedrijf heeft wel meer ervaring met audioproducten samen met derden creëren. Zo werkt het al jaren samen met Skoda. De SuperB waarin ik jaren rondtoerde had zo een verdienstelijk audiosysteem van het merk. De samenwerking tussen Hama en Canton begon al in 2023. Een van de eerste producten die er toen werd voorgesteld was de Mate Pro, een middelgrote Bluetooth-speaker met een groot handvat, echt gemaakt om buiten te gebruiken.
In deze review kijken we naar de opvolger, de Mate Pro MK II. Het 60 watt sterke audiogedeelte blijft grotendeels hetzelfde, maar bij deze nieuwe versie komt er app-bediening bij en kun je het geluid veel beter tunen. De Mate Pro MK II blijft voorzien van een behuizing die heel transporteerbaar is en goed bestand tegen een regenbui. Dat en een aantal handige extra’s (zoals een powerbankfunctie) moeten de muziekliefhebber verleiden. Het relatief bescheiden prijskaartje van 149 euro is misschien nog wel het meest doorslaggevende argument. Er is trouwens een grotere versie van deze draagbare speaker beschikbaar, de Ultimate Pro. ‘Groter’ mag je echt wel zeggen, want het toestel weegt meer dan 5 kg en biedt 120 watt aan vermogen. Het is deze Ultimate Pro die het meest direct de JBL Xtreme-modellen uitdaagt, de Mate Pro MK II is net iets kleiner.
Wat
Bluetooth-speaker
Vermogen
60 Watt
Streaming
Bluetooth 5.0 (SBC, AAC)
Ingangen
aux, USB-A (opslag en powerbank), USB-C (laden)
Autonomie
tot 16 uur
Extra's
Stereopaar, drie geluidspresets, Hama Home-app
Afmetingen
31 × 12 × 17,2 cm
Gewicht
2,3 kg
Prijs
149 euro
Hup, over de schouder
De Mate Pro MK II heeft echt een klassiek boombox-design. Denk aan een cilinder op z’n zij, met een stevig handvat direct geïntegreerd bovenaan de behuizing. Dat heb je wel nodig, want het is een groter ding dat aftikt op 2,3 kg. Even klassiek qua design zijn de passieve woofers, één per kant, die meetrillen als je het volume opendraait. In de doos vind je ook een brede schouderband die je vastmaakt aan twee metalen pinnen. Het lijkt wel een stevige, duurzame verbinding. De Hama-speaker ergens mee naartoe nemen is dus niet zo moeilijk; daarbij kun je rekenen op een degelijke 16 uur autonomie. De behuizing is gemaakt uit een hard plastic dat grotendeels bedekt is door een ruwer stofje, en komt robuust over. Onderop zijn er vier rubberen voetjes die ervoor zorgen dat de tonvormige speaker niet wegrolt als je hem op een kast of de grond parkeert. Een IP6X-label betekent een hoge bestendigheid tegen water, zelfs als je hem per ongeluk met de tuinslang besproeit. Dat is onder meer mogelijk omdat de knoppen uit rubber zijn en er achterop een rubberen klepje bevestigd is voor de verrassende hoeveelheid poorten op deze speaker.
Ook vanaf USB
De Mate Pro MK II mag dan het etiket ‘Bluetooth-speaker’ dragen, hij bezit eveneens een USB-ingang en een aux-input waaraan je bijvoorbeeld een muziekspeler kunt hangen. De USB-aansluiting waarvan sprake is een typische platte USB Type A-poort, en er is daarnaast een USB-C-poort die enkel dient om op te laden. Je kunt de grote USB-poort voor twee zaken gebruiken: om je smartphone op te laden of om muziek af te spelen. Er zijn niet zoveel Bluetooth-speakers die muziekbestanden van een USB-stick kunnen afspelen; de Mate Pro MK II is er een van. Als je ergens op een berg bent voor een skireis en de 5G-ontvangst valt tegen, kun je vanaf USB-opslag alsnog muziek afspelen. Je hebt niet echt veel controle over wat er precies speelt, want via de app kun je enkel muziek spelen/pauzeren en verspringen naar een vorige/volgende track. Enkel MP3 en het WAV-formaat spelen af, maar we verwachten nu ook geen brede hi-res-formatenondersteuning op een apparaat als dit.
Geluid tweaken via de toetsen of de app
Via de knoppen op het toestel bedien je de Mate Pro MK II vlot. De volumeknoppen dubbelen trouwens als mediatoetsen als je vanaf USB afspeelt. Je moet het wel oppikken uit de handleiding, want anders weet je niet dat drie seconden lang drukken op de +-toets de manier is om naar de volgende track te springen. Met de M-knop spring je van Bluetooth naar USB en naar de aux-ingang, en terug. Houd je hem iets langer ingedrukt, dan schakel je tussen de drie geluidsmodi. In de bijbehorende app kun je hetzelfde doen. Omdat de speaker je vertelt in welke geluidsmodus je zit, werken beide methodes eigenlijk even goed. Het gaat trouwens over de Hama Home-app, die eveneens dient voor de vele smarthomeapparaten van de Duitse fabrikant. Met de drie geluidsmodi (Gebalanceerd, Powersound en Bass) heb je in elk geval de keuze uit drie heel diverse tunings. Zelf het geluid aanpassen kan ook via de equalizer. In de app (maar ook via de hardwaretoetsen) kun je een duo van deze Hama-speakers met elkaar koppelen in stereomodus. Het is een mooie optie om te hebben, al zal het misschien bij een model als dit zelden worden gebruikt.
Krachtig, maar ook rijk aan details
Je kunt de Mate Pro MK II zeker niet verwijten een gebrek aan kracht te hebben. Zelfs met het bonte ‘The Wow! Signal’ van Muse, dat in de titeltrack voor “meer, nog meer” gaat, houdt de Bluetooth-speaker nog behoorlijk de teugels in handen terwijl het volumeniveau de max-stand nadert. Dat is een goed resultaat. Vaak hoor je de behuizingen van betaalbare Bluetooth-speakers op zo’n moment meevibreren, maar daar is in dit geval geen sprake van. Met de gekke maar leuke fanfare-speelt-clubcovers die je op ‘Live in Paris’ van MEUTE vindt of de dreunende techno van Amelie Lens op ‘Aura’ voelt de Hama-speaker zich heel goed thuis. Bij een supersnelle track als our frequency van de Belgische dj levert de speaker een stevige beat – de Bass-modus past hier perfect bij, het is helemaal niet wollig in het laag – maar ook een frisser hoog dan vaak het geval is. Zo krijg je een ruimtelijkere ervaring dan je van een speaker als deze doorgaans kunt verwachten. Positief, al kun je voor het beste resultaat de speaker wel het best op wat afstand plaatsen. Door het gebruik van twee tweeters en twee midrange-drivers kan hij een complexer geluid beter weergeven, maar je moet hem wel de ruimte geven om een coherent geluid te leveren. Zet hem op 1 à 1,5 meter van je af, en het sonische plaatje klopt beter.
In de gebalanceerde modus krijg je vocals of spraak helder aangeleverd, wat een prima focus legde op de stemmen van de Womack-zussen bij hun recente soulrelease, en ook een paar podcastafleveringen prima te volgen maakte. Zo kan deze Mate Pro MK II ook wel de rol van tafelradio in de keuken op zich nemen, waarlangs je het nieuws beluistert tijdens het ontbijt. Omdat de drie geluidsmodi zover uit elkaar liggen en de speaker met z’n driveropbouw behoorlijk wat detail levert, kun je stellen dat deze speaker heel diverse smaken kan aanspreken. Dat maakt dat je niet per se altijd een ‘Canton-geluid’ ervaart, dat hangt wat van de gekozen geluidsmodus af. Wel hoor je dat de Duitse fabrikant mee heeft gesleuteld aan het ontwerp.
Conclusie
Dankzij de samenwerking met Canton is de Mate Pro MK II een goed presterende Bluetooth-speaker geworden, met een gedetailleerde sound en voldoende kracht. Z’n stoerdere design is ideaal als je hem ook mee op vakantie wilt nemen, of gewoon de tuin in wanneer het weer beter wordt. De powerbankfunctie is een mooie plus, net als de mogelijkheid om muziekbestanden vanaf USB-opslag af te spelen. Het is een mooie mix van eigenschappen gekoppeld aan een krachtig geluid, met daarbij een prijskaartje dat lager ligt dan dat van een A-merk. Tegelijkertijd is het niet de goedkoopste optie op de markt, juist omdat er aan het design en geluid harder is gesleuteld.
8.0
Beoordeling Hama Mate Pro MK II
Pluspunten
Muziek afspelen via USB
Helder, krachtig geluid
Prijs/kwaliteit
IP6X
Ook bruikbaar als powerbank
Stereopaar mogelijk
Minpunten
Niet de allerdiepste bassen
Basale controle over USB-playback
Beoordeling Hama Mate Pro MK II
Dankzij de samenwerking met Canton is de Mate Pro MK II een goed presterende Bluetooth-speaker geworden, met een gedetailleerde sound en voldoende kracht. Z’n stoerdere design is ideaal als je hem ook mee op vakantie wilt nemen, of gewoon de tuin in wanneer het weer beter wordt. De powerbankfunctie is een mooie plus, net als de mogelijkheid om muziekbestanden vanaf USB-opslag af te spelen. Het is een mooie mix van eigenschappen gekoppeld aan een krachtig geluid, met daarbij een prijskaartje dat lager ligt dan dat van een A-merk. Tegelijkertijd is het niet de goedkoopste optie op de markt, juist omdat er aan het design en geluid harder is gesleuteld.
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