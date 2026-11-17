Speakers bouwen is een stiel. Dat houdt sommigen niet tegen om snel ergens in Azië een Bluetooth-apparaat te bestellen, liefst met de nodige aandacht voor kleur en een aangenaam prijskaartje. Het geluid dat eruit komt, dat is echter niet altijd een prioriteit. Het Duitse Hama, bekend om een schijnbaar onuitputtelijk aanbod van accessoires, wilde het toch anders doen bij het creëren van een lijn betaalbare draagbare luidsprekers. Daarom klopte het aan bij Canton, de grootste luidsprekerbouwer van Duitsland. Dat bedrijf heeft wel meer ervaring met audioproducten samen met derden creëren. Zo werkt het al jaren samen met Skoda. De SuperB waarin ik jaren rondtoerde had zo een verdienstelijk audiosysteem van het merk. De samenwerking tussen Hama en Canton begon al in 2023. Een van de eerste producten die er toen werd voorgesteld was de Mate Pro, een middelgrote Bluetooth-speaker met een groot handvat, echt gemaakt om buiten te gebruiken.

In deze review kijken we naar de opvolger, de Mate Pro MK II. Het 60 watt sterke audiogedeelte blijft grotendeels hetzelfde, maar bij deze nieuwe versie komt er app-bediening bij en kun je het geluid veel beter tunen. De Mate Pro MK II blijft voorzien van een behuizing die heel transporteerbaar is en goed bestand tegen een regenbui. Dat en een aantal handige extra’s (zoals een powerbankfunctie) moeten de muziekliefhebber verleiden. Het relatief bescheiden prijskaartje van 149 euro is misschien nog wel het meest doorslaggevende argument. Er is trouwens een grotere versie van deze draagbare speaker beschikbaar, de Ultimate Pro. ‘Groter’ mag je echt wel zeggen, want het toestel weegt meer dan 5 kg en biedt 120 watt aan vermogen. Het is deze Ultimate Pro die het meest direct de JBL Xtreme-modellen uitdaagt, de Mate Pro MK II is net iets kleiner.