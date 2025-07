Neen, de Bathys MG vervangt niet de Bathys van 799 euro. De oorspronkelijke hoofdtelefoon waarmee Focal z’n luxueus design verenigde met Bluetooth-technologie blijft bestaan. Tegelijkertijd met het verschijnen van de MG-editie is er zelfs een nieuwe kleuruitvoering van de Bathys verschenen. Deze Deep Black is een alternatief voor wie de bestaande Dune-kleur niet zijn of haar ding vindt.

Wel is de Bathys MG een verbeterde versie, waarbij er vooral gesleuteld is aan de driver. Vandaar ook dat MG-etiket. Wie vroeger wakker bleef in de les chemie, zal weten dat het staat voor het element magnesium. Dat superlichte materiaal is hier gebruikt om een nieuwe driver te creëren die lichter en toch rigider is, waardoor het in theorie beter fijne details kan overbrengen.

Daarnaast is de Bathys MG vooral een draadloze hoofdtelefoon met noise-cancelling die zowel qua design als qua klank meer wil bieden dan doorsnee koptelefoons die op grote schaal worden verkocht. De verpakking maakt dat onmiddellijk duidelijk. De Bathys MG arriveert niet in een doordeweekse doos, maar in een handtasachtige verpakking uit karton. Als je het opent, valt je oog meteen op de fraaie stoffen case waarin Focal graag z’n hoofdtelefoons aanbiedt. In een passende kleur uiteraard, net als de meegeleverde kabels die perfect passen bij de bruine hazelnootkleur van de Bathys MG.