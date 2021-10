ELAC introduceert nieuwe Uni-fi Reference luidsprekers

ELAC heeft de Uni-fi Reference ontwikkeld met doel om, net als de Debut 2.0 serie, de nieuwe maatstaf te worden in haar prijsklasse. Het midden/hoog wordt in alle modellen uit de Uni-fi Reference serie verzorgd door een nieuw ontwikkelde Dual-Concentric driver. Deze driver bestaat uit een zijdendome tweeter met een groot frequentiebereik tot 35.000 Hz en aluminium conus voor de middentonen. De Dual-Concentric driver staat bekend om zijn grote sweetspot en de daardoor grote optimale luisterzone.

Voor de UBR62 monitor (boekenplankluidspreker) wordt een 16 cm woofer met aluminium conus ingezet en voor de UFR52 vloerstaander en UCR52 13 cm woofers. De zachte lijnen van het licht gebogen frontbaffle hebben naast hun fraaie verschijning ook als voordeel dat het brekingseffect verder wordt verminderd. Tevens ontstaat zo een homogener klankbeeld, aldus de fabrikant zelf. Alle drie de modellen hebben poort aan de voorzijde, wat plaatsing van de luidsprekers dicht tegen een wand mogelijk maakt. Intern zijn de behuizingen voorzien van veel extra verstevigingen om kastresonanties te voorkomen.

De ELAC Uni-fi Reference serie is verkrijgbaar in twee uitvoeringen: noten met zwarte satijnlak en lichteiken met witte satijnlak. Al dan niet voorzien van een magnetische grill. De Monitor UBR62 424 euro kost per stuk, de vloerstaander UFR52 849 euro per stuk en de Center UCR52 549 euro.