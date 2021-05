Review: Dynaudio Heritage Special – Toekomstige klassieker 

Muziek!

De in 1955 in New York geboren Marilyn Mazur is een Deens-Amerikaanse percussioniste, zangeres en componiste van Pools/Afro-Amerikaanse komaf. Op haar zesde vertrok ze naar Denemarken waar ze ging studeren aan het Koninklijk Deens Conservatorium. Vanaf 1975 heeft ze in allerlei bandjes gespeeld en heeft vooral internationale bekendheid verkregen door optredens met onder andere Miles Davis, Andreas Vollenweider, Wayne Shorter en Gil Evans. Qua speelwijze is Marilyn altijd meteen herkenbaar en het mooie van haar album Flamingo Sky uit 2014, is dat ze heerlijk uit haar comfortzone wordt getrokken. De muziek kent een kleine band bezetting die behalve Mazur op percussie met af en toe piano en zang verder bestaat uit Josefine Cronholm (eveneens zang en percussie) Krister Jonsson plaats zijn goed gekozen gitaaraccenten strategisch en minimalistisch in het grote geheel, terwijl bassist Klavs Hovman op de elektrische bas prachtig gestileerde baslijnen aanbrengt. Hoewel Flamingo Sky veel Caribische ritmes en ‘schwung’ bezit, wordt een veel groter gebied dan Latin Jazz bestreken. Door het smaakvolle gebruik van elektronica komt de muziek veel moderner en ‘sappiger’ over dan op haar eerdere meer puristische werk. Vooral op het heerlijke swingende funky The Butterflies en het heerlijk bezielend gespeelde Like A Lover kan het paar Heritage Special al zijn troeven in de strijd gooien. Het laag is daarbij zowel punchy als natuurlijk gedefinieerd en loopt opvallend diep in de baskelder door. Het biedt bijna de energie van een mooie vloerstander en dat is goed nieuws voor monitor ‘aficionados’. Uiteraard sluiten midden en hoog hier naadloos op aan en bieden hetzelfde evenwicht en souplesse. Dynaudio tweeters staan bij mij altijd al hoog aangeschreven, maar het voor deze Heritage Special speciaal gemodificeerde exemplaar kan wat mij betreft zelfs meestrijden in het selecte groepje van het beste softdome hoog! De hamvraag is hoe hij zich nu verhoudt tot het bestaande Dynaudio programma. Want klinkt hij dan gelijk aan bijvoorbeeld een moderne Contour 20i? Nee, deze nieuwe retro luidspreker is hoger geprijsd en ondanks de klassieke vormgeving ook serieus beter dan dat model. Eigenlijk hoor je gewoon de liefde en inspanningen die zijn gedaan om er echt wat bijzonders van te maken. Inspanningen die je ook hoort terugkomen in het Dynaudio typisch grote ruimtebeeld. Een ruimte indruk die pas ver buiten de luidsprekers ophoudt en de muziek op mooie wijze in de kamer weet te projecteren. Het intrigerende van echt goede monitorluidsprekers is dat ze enerzijds best klein zijn en daardoor je extra prikken doordat wat je hoort niet overeen kom met wat je ziet. Muziek die hier prachtig op aansluit is A Windham Hill Retrospective van componist toetenvirtuoos Patrick O’Hearn. Ik houd zelf erg van het stemmige en hypnotiserende donkere bas gedreven karakter dat Patrick uit zijn gelaagde elektronische composities tovert. Iedere keer weer heel herkenbaar maar ook boeiend en altijd voorzien van onverwachte wendingen. Op het helaas alweer jaren niet meer bestaande label Windham Hill verschenen vele unieke producties, waarbij audiofielen vast nog wel Aerial Boundaries van gitarist Michael Hedges kunnen herinneren. Zeg maar de voorloper van het overbekende nummer Keith Don’t Go van Nils Lofgren. Precies deze puntige en zwierige touch zit ook in A Windham Hill Retrospective. Je hoort dus enerzijds zijn typerende muziek, maar dan op spannende wijze aangevuld met allerlei extra instrumenten en spannende ritmes. Op Black Delilah zit ik daardoor al snel met een grijns van oor tot oor. Want wat leggen deze compacte Denen wederom een begeerlijk muzikaal spelplezier bloot. Het is de passie en ziel van de zo mooie oude luidsprekerontwerpen uit de jaren zeventig, tachtig en negentig, maar dan helemaal aangepast naar de wensen en behoeften van 2021. Heel sterk en vooral bijzonder begerenswaardig.