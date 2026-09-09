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Marantz MCR 60n: cd-speler, streamer, phono én tv-geluid in één kastje van €900

09 september 2026 1 Minuut 0 Reacties
High–Marantz – MCR 60n Black – Lifestyle 4

Marantz vernieuwt zijn compacte alles-in-één systeem. De MCR 60n DAB, de opvolger in de bekende M-CR-lijn, is vanaf 15 september 2026 te koop voor €900 bij erkende dealers en via Marantz.com.

Marantz

De insteek is één apparaat waarop al je bronnen aansluiten. Een cd-lade aan de voorzijde, netwerkstreaming, een DAB-tuner, een ingebouwde MM-phonotrap voor een platenspeler, en HDMI eARC om het geluid van de tv in stereo af te spelen — inclusief volumeregeling via de tv-afstandsbediening en decodering van Dolby Digital en Dolby Digital Plus. Verder een Ethernetaansluiting, USB-ingang en optische digitale ingang.

Het versterkerdeel levert 65 watt per kanaal bij 4 ohm. Let op die impedantie: bij de gebruikelijkere 8 ohm ligt het vermogen lager, en Marantz noemt dat getal niet. Er zijn vier versterkerkanalen, wat bi-amping mogelijk maakt, of het aansturen van twee luisterzones vanuit hetzelfde kastje.

Streaming en bediening

Streamen loopt via de nieuwste versie van HEOS, met Spotify, TIDAL en Qobuz Connect, AirPlay 2 en Roon Ready. Hi-res gaat tot PCM 384 kHz/32-bit en DSD tot 11,2 MHz. Vier instelbare Smart Select-knoppen op de afstandsbediening roepen een bron, luistermodus en volume in één druk op.

Praktische verbetering: Bluetooth werkt nu twee kanten op. Je kunt niet alleen vanaf je telefoon naar het systeem sturen, maar ook een draadloze hoofdtelefoon koppelen — handig voor tv-kijken ’s avonds laat.

Subwoofer en kamercorrectie

Er is een subwooferuitgang met instelbaar kantelpunt, en de uitgangen zijn variabel, zodat je het apparaat ook als streaming-voorversterker voor actieve speakers kunt inzetten. Kamercorrectie via Dirac Live is beschikbaar, maar als optionele upgrade; wat die kost, staat niet in de aankondiging. Reken daar dus op boven op de €900 als je die functie wilt.

Kort samengevat

Voor wie een cd-collectie, een platenspeler en een televisie op één set boekenplankspeakers wil aansluiten zonder een rek vol losse apparatuur, is dit een van de weinige kant-en-klare antwoorden op de markt. De MCR 60n komt in matzwart en Champagne Gold. Luidsprekers zitten er niet bij; die kosten los al snel een paar honderd euro extra.

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