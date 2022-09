Review: Bluesound Hub – Stream je platenspeler door het huis

Makkelijk te verstoppen

De Bluesound is een compact apparaat van 14,3 x 15,3 x 4,5 cm groot. Een kleine stapel cd-dozen, kun je stellen. Het is een heel anonieme verschijning: zwart, met enkel een logootje en een led-lichtje vooraan. Achteraan is echter waar de magie zit, want hier ontdek je een reeks aansluitingen waarop je audiobronnen kunt aansluiten. We hebben het tot nu vooral over het scenario met een platenspeler gehad, maar dankzij HDMI-eARC, een optische ingang, een coaxiale input en een analoge cinch-paar kun je veel andere apparaten aansluiten om naar elders in het huis te streamen. Een cd-speler bijvoorbeeld, of het geluid van een televisie.

Handig is ook dat de voeding gebeurt via een USB-C-adapter. Die is meegeleverd, maar je kunt ook andere stroombronnen gebruiken. Een ongebruikte USB-poort op je tv bijvoorbeeld. Verbinden met het netwerk kan via ethernet of via WiFi.

Wat je niet vindt op de Hub zijn fysieke uitgangen. Je kunt het dus niet gebruiken als streamer, het functioneert puur als ‘zender’ voor de audio aangeleverd via de ingangen.

Dat merk je ook als je de Hub in de BluOS-app gaat zoeken. In het menu waarin alle BluOS-compatibele apparaten verschijnen, zie je de Hub wel. Maar je kunt hem niet selecteren, tenzij om de instellingen aan te passen. Selecteer je echter een ander apparaat, dan zie je de Hub in de lijst van streamingopties en eventuele ingangen. Bij onze NAD C 658 zien we “Bluesound Hub” tussen de Bibliotheek en de Bluetooth-optie. Die Hub-naam kun je trouwens gewoon aanpassen.

Tikken we op de Bluesound Hub, dan zien we de vijf beschikbare ingangen op het kastje. Kiezen we ‘Platenspeler Input’ dan krijgen we via de NAD-DAC/voorversterker een plaat van Miles Davis te horen die staat te spelen.

Een handigheid is dat je bij Bluesound presets kunt instellen, die je snel in de app of op een Bluesound-remote kun selecteren. Zo’n preset kan ook bijvoorbeeld de ingang ‘Platenspeler’ op de Hub zijn.