Review: Accuphase E-800 klasse A geïntegreerde versterker

Luisteren - software

Zo, daar bent u wel even stil van hè? Of mogelijk gelooft u mij niet eens en denkt:’ Ja, ja, het zal allemaal wel. Alweer zo’n overdreven positieve test van een veel te duur product’. Fout, helemaal fout en hoewel ik deze denkwijze door de in andere media gepubliceerde soms veel te positieve verhalen goed kan begrijpen, is het hier werkelijk zo. Deze versterker is echt een parel in het bekende winkelassortiment en van dermate hoog niveau, dat het zelfs een grote glimlach en waardering bij de meest getrainde en ervaren persoon op zal kunnen roepen. Daarmee is het een passende ode van Accuphase voor u als consument, vanwege het 50-jarig jubileum. Maar hoe zou de weergave verder omschreven kunnen worden? Om de bijzondere en best unieke kwaliteiten zo duidelijk mogelijk voor het voetlicht te laten treden ga ik van start met de bijzondere muziek van het Noorse Fauna Vokalkvintett en hun schitterende album LJOS. Dit kwintet zingt onder regie van het regelmatig positief verrassende 2L label, kerstliederen in de mooie kleine Bryan kerk in Rykkinn. Maar denkt u nu niet aan O Dennenboom, of Stille Nacht, Heilige Nacht, maar aan specifieke Noorse liederen die behalve een indrukwekkend mooie sereniteit, ook zijn bedoeld om de typisch noordelijke koude en donkerte te verdrijven. Ik ben niet snel iemand die bij muziek in tranen uitbarst, maar moet zeggen dat alle dertien composities mij diep weten te raken. De enorme zuiverheid, drie dimensionale luchtkolom van de kerk, de zeer geloofwaardige plaatsing van de zangers in het buiten de luidsprekers tredende stereobeeld en het bizarre gevoel dat je de mensen echt kunt voelen, zorgen voor een grensverleggende luisterervaring. Vooral bij dit soort hele pure en integere muziek, merk je de rijpheid, vakmanschap en extreme verfijning van de E-800. Niets trekt de aandacht en alles ademt een ultieme rust en zuiverheid uit. Heel mooi en zelfs voor deze € 15.000,- nog steeds onwaarschijnlijk goed. Anders maar ook heel mooi is het nieuwe album van Diana Krall genaamd This Dream Of You. Hoewel ik weet dat veel audiofielen haar muziek en albums het absolute einde vinden, ben ik zelf altijd blijven hangen in The Girl Of The Other Room. Met name omdat deze nummers echt origineel en authentiek zijn en zijn geschreven door haar man Elvis Costello. Hoewel ook het nieuwe album weer teruggrijpt naar (mooie) nummers van andere artiesten, zijn de opnamekwaliteit en zeggingskracht gelukkig weer top. Zeker met zo’n topversterker als deze E-800, slaat meteen het kippenvel toe bij alleen al het drumintro van How Deep Is The Ocean. Wanneer dan ook de vrij droog opgenomen stem van ‘La Krall’ zich met al haar zeggingskracht bij de muziek mengt, ontstaat één groot gelaagd spectrum van kleur, beleving, emoties en spannende muzikale wendingen. Prachtig! Om af te sluiten met muziek die zich helemaal aan de andere kant van het muzikale spectrum bevindt, kom ik terecht bij het zeer recent uitgebrachte gloednieuwe album van Dieter Meier en Boris Blank, beter bekend als het Zwitserse duo Yello. Hoewel ik Point persoonlijk niet een nieuw muzikaal hoogtepunt vind, is het ook zeker niet slecht en een ronduit knappe prestatie van deze twee inmiddels bejaarde heren! Vooral bij dit type muziek is heel goed dat deze über Accuphase behalve snel en accuraat, ook het laag bijzonder goed onder controle houdt. Hier gelukkig geen ‘dode’ wurggreep, waarbij het laag zo strak wordt gehouden dat ieder leven er uit verdwenen lijkt te zijn, maar ‘gewoon’ goed, diep en strak gedefinieerd laag wat te allen tijde een natuurlijke inslag blijft behouden. Zijn er dan helemaal geen nadelen of minpunten te noemen aan dit nieuwe topmodel? Nee, absoluut gezien valt er op geen enkel weergave aspect iets substantieels af te dingen. Alleen wanneer ik vergelijk met nog aanzienlijk hoger geprijsde versterkers van absolute topklasse, neem ik nog een hele lichte afronding van transienten waar en blijkt de weergave nog een vleug van het lieve en warme typische klasse A karakter te bezitten. Is dat erg? Nee, totaal niet en het doet ook in geen enkel opzicht afbreuk aan de ronduit heroïsche prestaties van deze indrukwekkend goede versterker.