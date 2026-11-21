Achter elk bedrijf dat decennia tot de top behoort, gaat er wel een mooi verhaal schuil. In de hifi-wereld draait het dan vaak om een of enkele oprichters die vanuit een passie sleutelen aan toestellen en dan uiteindelijk zelf de stap maken naar eigen producten. En ja, bij Bowers & Wilkins zou je het eigenlijk ook zo kunnen samenvatten. Maar de Britse luidsprekerbouwer, die dit jaar z’n zestigste jubileum viert, doet het toch met heel wat meer schwung en spektakel dan de meeste rivalen. Dat zal niemand verbazen die het merk een beetje kent. Bowers & Wilkins is een van de grootste ‘pure’ luidsprekerbouwers, en zeker een van de weinige hifi-merken die een bredere naamsbekendheid heeft. De recentere samenwerking met David Beckham rond hoofdtelefoons en het partnership met het McLaren F1 Team helpen daar zeker bij. “Dat is ook absoluut de bedoeling”, knikt marketingdirecteur Andy Kerr. In tegenstelling tot heel wat boetiekmerken die mikken op een select publiek dat én vermogend is én geïnteresseerd is in audio, wil Bowers & Wilkins zich niet wegstoppen. “We hebben altijd geprobeerd speakers vanuit een andere hoek te benaderen. Niet vanuit design of vanuit een nieuwe technologie – niets mis mee met die aanpakken, hoor – wel vanuit het perspectief van mensen die naar muziek luisteren. Performance werd daarbij de leidraad, het zo correct mogelijk weergeven van muziek.”

We kregen dit allemaal te horen tijdens een tweedaags bezoek aan Bowers & Wilkins, met als aanleiding de lancering van de 800 D5-familie. Eerst aan hun fabriek in Worthing, een toeristische kuststad in Zuid-Engeland, waar de naam Bowers & Wilkins op de zijkant van de fabriekshal over de daken heen te lezen valt. Met daarna een uitstap 30 kilometer verder landinwaarts naar het Southwater Research & Engineering-centrum, waar alle ingenieurs van het merk samenhokken en sleutelen aan nieuwe speakers. Maar evengoed aan hoofdtelefoons en aan audio-oplossingen voor automerken. McLaren en Aston Martin zijn daarbij de grote blikvangers, maar “onze belangrijkste partner is wellicht BMW, waar je bij de meeste modellen voor een Bowers & Wilkins-geluidssysteem kunt opteren. Ook bij Volvo is die optie er vaak. Het is trouwens niet zo dat we zomaar ons label op een auto kleven. Elk in-car audiosysteem is door onze eigen ingenieurs goedgekeurd.” Bowers & Wilkins zal vast goed verdienen aan die partnerships, maar de uitleg van Kerr maakt duidelijk dat er ook gehoopt wordt dat mensen die in zo’n bolide stappen later aan het merk denken als ze thuis naar muziek willen luisteren.