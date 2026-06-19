Interview: Lyle Smith – President Sound United over toekomst Denon, Marantz en B&W

Sound United is de naam van de afdeling van de Harman-groep waaronder de merken Denon, Marantz, Bowers & Wilkins en ook Classé huizen. Een aparte afdeling binnen Harman, los van Harman Luxury (waar je merken als Arcam en Mark Levinson vindt) en de consumentenafdeling waar je de populaire Bluetooth-producten van JBL terugvindt. Voor de buitenwereld misschien een ingewikkelde structuur, maar de bedoeling lijkt om de eigenheid van al die merken in stand te houden. Het is bovendien een jonge afdeling, pas eind 2025 gecreëerd na het afronden van de overname van de audiomerken die bij medisch bedrijf Masimo onderdak had gevonden. Aan het hoofd staat Lyle Smith, die als president moet zorgen dat Denon, Marantz en Bowers & Wilkins blijven groeien. Om die ambitie kracht bij te zetten, was Sound United heel present op de High End-show in Wenen. Op een grote stand stonden de drie merken in de kijker, maar waren alle schijnwerpers gericht op de introductie van de D5-generatie van de 800 Serie. Net na de formele lancering van die speakers, maar voor een luistersessie, konden we een paar vragen stellen aan Smith. Het werd een heel open gesprek, waarbij uiteraard die 800 Serie ter sprake kwam.
Bowers & Wilkins opende de High End-beurs door een nieuwe generatie van de zeer belangrijke 800 Serie voor te stellen. Een goede gelegenheid om een half uur aan tafel te zitten met Lyle Smith, de nieuwe president van Sound United, en te peilen hoe hij de toekomst van Denon, Marantz en Bowers & Wilkins ziet.
Een andere klank
Opvallend bij de voorstelling van de 800 D5-lijn van Bowers & Wilkins: er werd expliciet gesteld dat de nieuwe speakerfamilie een aantal tekortkomingen van de D3-generatie aanpakte, met name qua de hoogweergave. Op technisch vlak is er veel gebeurd, meer dan het quasi-onveranderd uiterlijk eerst laat uitschijnen. “Ik je zou aanraden om op te letten hoe open het geluid is. Een goed stereosysteem kan muziek laten klinken alsof je naar meeslepende meerkanaalsaudio luistert, maar het zijn gewoon twee luidsprekers aan de voorkant. Dat is bij de 800 D5 ook. Het zal nog indrukwekkender zijn dan wat je eerder hebt gehoord. Als ik dacht dat het slechts een kleine incrementele verandering was, zou ik dat niet zeggen. Maar het is een grote stap die we met de D5 zetten. Zoals Andy [Kerr, Director of Product Marketing bij Bowers & Wilkins] het net tijdens de presentatie zei: er is vijf jaar aan gewerkt.”
Geen complete outsider
Een audiomerk overnemen is veel werk, maar een groep met een hele collectie bedrijven? Dat moet heel uitdagend zijn. Hoe moeilijk was het om het roer over te nemen? “Om te beginnen was mijn vorige rol bij Harman wereldwijd te woordelijk zijn voor de verkoop bij de consumentenafdeling. Dus ik kende als concurrent de merken [van Sound United] al goed. Je besteedt nu eenmaal veel aandacht aan wat de concurrentie doet. Ik was bovendien deel van het due diligence-team [dat voor een overname een bedrijf doorlicht, nvdr] van Harman, wat me al inzichten gaf in hoe de merken in de markt stonden. Dat hielp me om een vliegende start te nemen toen ik even later president van Sound United werd. Daarna was het een kwestie van de productmanagers te ontmoeten en veel vragen te stellen. ‘Waarom dit en waarom dit niet?’, ‘welke producten zijn er in ontwikkeling?’, enzovoort. Dat duurde enkele maanden.”
Was het dan niet moeilijker omdat het om meerdere merken ging? “Ja, maar mijn achtergrond in de verkoop in hifi-winkels hielp om te snappen dat elk merk een verhaal heeft. Ook bij Harman heb je verschillende merknamen met een rijke geschiedenis. Bij Sound United zijn het veel merken. Elk heeft zijn eigen unieke identiteit op de markt en dat is belangrijk dat wij dat behouden. Dat klinkt makkelijk, maar het is het moeilijkste om te doen. We moeten er over waken dat de merken niet allemaal hetzelfde worden, alleen met een ander badge op de voorkant.”
Het is positief om die laatste opmerking te horen, want Marantz, Bowers & Wilkins en Denon zijn merken waar heel wat hifi-liefhebbers een sterke emotionele band mee hebben. Gaat ze kunnen authentiek blijven? “Een van de redenen waarom we Sound United een aparte afdeling maakten, is dat de merken anders zouden verdwijnen in het veel grotere geheel dat Harman is. Maar Harman wil echt premium audio in stand houden, daarom dat we deze investering maakte. We willen deze merken prominent houden en vele generaties lang laten groeien. Bowers & Wilkins vierde net z’n zestigste verjaardag, mijn taak is tijdens het komende decennium te zorgen dat er nog eens 60 jaar bij kan komen.”
De achterkant blijft heel stabiel
Recent bezocht ik de fabriek in Shirakawa die al decennia Denon- en Marantz-producten aflevert. Wat me verraste is dat die ‘achterkant’ met ingenieurs en specialisten eigenlijk al heel lang dezelfde is. En dat terwijl het bedrijf zelf meermaals van eigenaar wisselde. Die ‘backend’ bleef. Dat is apart. “Het is ook geen verrassing dat Denon zo’n sterke marktpositie heeft weten te behouden. Dat kan omdat er mensen zijn die diepgaand kennis bezitten van een bepaalde productcategorie en die altijd één oog op de toekomst houden. De essentie van D&M is dat je er domeinexperts hebt die al lange tijd hun ding doen en ook altijd de grenzen willen verleggen.”
En hoe gaat het verlopen? “Een deel mijn rol is nadenken over toekomstige producten, waarbij we ook mensen willen bereiken die nu niet aan hifi denken. Ik wil daarbij niet praten over ‘de jongere generatie’, want dat is een cliché. Het draait niet per se om leeftijd. Toen ik jong was, had ik het geluk om betere hifi te leren kennen. Het raakte me enorm, wat is er beter dan ontspannen luisteren naar een album. Wat een luxe! Dat is iets dat we duidelijk moeten maken aan mensen. In een wereld dat 24/7 ‘aan’ staat, willen velen kunnen pauzeren en ontsnappen van die altijd online wereld. En om terug te komen bij de 801 D5 die je straks gaat beluisteren: het toont dat we ook toegewijd blijven aan de kern van de hifi-ervaring. Terwijl we ook een oog houden op de toekomst, zodat we relevant blijven – morgen, maar ook over zestig jaar.”
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