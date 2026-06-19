Interview: Lyle Smith – President Sound United over toekomst Denon, Marantz en B&W

Geen complete outsider

Een audiomerk overnemen is veel werk, maar een groep met een hele collectie bedrijven? Dat moet heel uitdagend zijn. Hoe moeilijk was het om het roer over te nemen? “Om te beginnen was mijn vorige rol bij Harman wereldwijd te woordelijk zijn voor de verkoop bij de consumentenafdeling. Dus ik kende als concurrent de merken [van Sound United] al goed. Je besteedt nu eenmaal veel aandacht aan wat de concurrentie doet. Ik was bovendien deel van het due diligence-team [dat voor een overname een bedrijf doorlicht, nvdr] van Harman, wat me al inzichten gaf in hoe de merken in de markt stonden. Dat hielp me om een vliegende start te nemen toen ik even later president van Sound United werd. Daarna was het een kwestie van de productmanagers te ontmoeten en veel vragen te stellen. ‘Waarom dit en waarom dit niet?’, ‘welke producten zijn er in ontwikkeling?’, enzovoort. Dat duurde enkele maanden.”

Was het dan niet moeilijker omdat het om meerdere merken ging? “Ja, maar mijn achtergrond in de verkoop in hifi-winkels hielp om te snappen dat elk merk een verhaal heeft. Ook bij Harman heb je verschillende merknamen met een rijke geschiedenis. Bij Sound United zijn het veel merken. Elk heeft zijn eigen unieke identiteit op de markt en dat is belangrijk dat wij dat behouden. Dat klinkt makkelijk, maar het is het moeilijkste om te doen. We moeten er over waken dat de merken niet allemaal hetzelfde worden, alleen met een ander badge op de voorkant.”

Het is positief om die laatste opmerking te horen, want Marantz, Bowers & Wilkins en Denon zijn merken waar heel wat hifi-liefhebbers een sterke emotionele band mee hebben. Gaat ze kunnen authentiek blijven? “Een van de redenen waarom we Sound United een aparte afdeling maakten, is dat de merken anders zouden verdwijnen in het veel grotere geheel dat Harman is. Maar Harman wil echt premium audio in stand houden, daarom dat we deze investering maakte. We willen deze merken prominent houden en vele generaties lang laten groeien. Bowers & Wilkins vierde net z’n zestigste verjaardag, mijn taak is tijdens het komende decennium te zorgen dat er nog eens 60 jaar bij kan komen.”