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Samsung Galaxy S26 FE gaat langer mee en krijgt zeven jaar ondersteuning

27 augustus 2026 1 Minuut 0 Reacties
Samsung Galaxy S26 FE

Samsung heeft de Galaxy S26 FE officieel aangekondigd. FE staat in dit geval voor Fan Edition. De smartphone combineert een groot AMOLED-scherm, een 4.900 mAh-accu en verschillende AI-functies uit de reguliere Galaxy S26-serie.

Galaxy S26 FE Samsung

De Samsung Galaxy S26 FE beschikt over een groot 6,7-inch Dynamic AMOLED 2X-scherm met FHD+-resolutie, een verversingssnelheid van 120 Hz en een helderheid tot 1.900 nits. Het is een vrij dun toestel met 7,4 mm. Het gewicht is 193 gram.

Onder de motorkap zit Samsungs Exynos 2500-chip (3nm), gecombineerd met 8 werkgeheugen. Er zijn verschillende configuraties beschikbaar met 128 GB of 256 GB aan opslaggeheugen. De 512 GB-versie lijkt hier niet te verschijnen. De accu heeft een capaciteit van 4.900 mAh en ondersteunt 45W snelladen. Volgens Samsung laad je daarmee in ongeveer dertig minuten tot 69 procent. Draadloos laden kan met maximaal 15W. De batterij gaat volgens de Zuid-Koreaanse fabrikant langer mee dan bij de voorganger.

Drie camera’s en nieuwe AI-functies

Aan de achterkant vinden we drie camera’s: een 50-megapixel hoofdcamera met OIS, een 12-megapixel ultragroothoekcamera en een 8-megapixel telecamera met 3x optische zoom. Voor selfies is er een 12-megapixelcamera. Een opvallende nieuwe camerafunctie is My FanCam. Daarmee kan de telefoon automatisch een geselecteerde persoon volgen tijdens het filmen. Super Steady met Horizontal Lock moet ervoor zorgen dat video’s tijdens beweging stabiel en recht blijven. Ook de AI-functies zijn uitgebreid. De Samsung Galaxy S26 FE draait direct op Android 17 met One UI 9. Samsung belooft bovendien maar liefst zeven Android- en One UI-upgrades en zeven jaar beveiligingsupdates. Je kunt dus echt een hele tijd vooruit met dit nieuwe toestel.

Prijs en beschikbaarheid

De Samsung Galaxy S26 FE is vanaf 4 september verkrijgbaar in de kleuren Blueberry, Graphite en Pistachio. De adviesprijs bedraagt 799 euro voor de 128 GB-versie en 899 euro voor de 256 GB-versie.

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