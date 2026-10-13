High End

iEar’ laat nieuwe high-end luidsprekers van Bowers & Wilkins en Sonus faber horen

13 oktober 2026 1 Minuut 0 Reacties
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iEar’ organiseert op 30 en 31 oktober vier exclusieve luistersessies in Tilburg, waar bezoekers de nieuwe Bowers & Wilkins 800 D5- en Sonus faber Olympica G3-luidsprekers kunnen ontdekken.

iEar’ Tilburg Sonus faber Olympica G3 Bowers & Wilkins 800 D5

Tijdens een tweedaags hifi-evenement op 30 en 31 oktober kunnen muziekliefhebbers kennismaken met de nieuwe Bowers & Wilkins 800 D5-serie en Sonus faber Olympica G3. Hifispecialist iEar’ | Ultimate sound and vision organiseert op vrijdag 30 en zaterdag 31 oktober 2026 een nieuwe editie van iEar’ invites. Tijdens het evenement in Tilburg staan twee bekende namen uit de high-end audiowereld centraal: het Britse Bowers & Wilkins en het Italiaanse Sonus faber. Bezoekers kunnen tijdens vier exclusieve luistersessies kennismaken met de nieuwste luidsprekerseries van beide fabrikanten.

Bowers & Wilkins 800 D5-serie

Bowers & Wilkins zet de nieuwe 800 D5-serie in de schijnwerpers. De 800-serie geldt al jarenlang als een van de belangrijkste productlijnen van de Britse fabrikant en staat bekend om zijn focus op detail, dynamiek en natuurgetrouwe muziekweergave. Met de nieuwste generatie bouwt het merk voort op deze traditie. Tijdens de demonstraties krijgen bezoekers de gelegenheid om zelf te ervaren hoe de nieuwe luidsprekers muziek weergeven en welke verbeteringen deze generatie biedt.

Sonus faber Olympica G3

Ook Sonus faber presenteert een nieuwe generatie luidsprekers. De Olympica G3-serie combineert volgens de Italiaanse fabrikant traditioneel vakmanschap met moderne audiotechnologie. De luidsprekers onderscheiden zich door hun elegante vormgeving, het gebruik van hoogwaardige materialen en een klankkarakter waarin muzikaliteit en een natuurlijke weergave centraal staan.

iEar’ organiseert verspreid over beide dagen in totaal vier luistersessies. In een ontspannen setting kunnen bezoekers uitgebreid luisteren naar de luidsprekers van beide merken en kennismaken met de nieuwste ontwikkelingen in high-end audio.Het evenement vindt plaats bij iEar’ | Ultimate sound and vision in Tilburg. Deelname is mogelijk na voorafgaande aanmelding. Op de website van iEar’ zijn meer informatie, de beschikbare sessietijden en de aanmeldmogelijkheden te vinden.

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