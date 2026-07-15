Voordelen van de stacked sensor

Als eerste de snellere lees- en schrijfsnelheden. In de praktijk al zo’n 10 tot 20 maal sneller of meer. Ideaal voor sport- en actieopnamen met het flink terugdringen van het zojuist genoemde effect van de rolling shutter. Als het echt op de seconde aankomt heeft de gestapelde sensor duidelijk de voorkeur boven de standaard BSI CMOS uitvoering. Voor fotografen zijn interessant: de snellere burstrates in RAW. 30 Fullframe beelden per seconde haalt een camera met een stacked sensor dik.

Op elkaar gestapelde sensorcomponenten vangen licht weg. Dat doet de stacked sensor aanmerkelijk minder waardoor de lichtgevoeligheid flink toeneemt. In de praktijk absorbeert de gelaagde sensor gewoon meer licht, is de lichtgevoeligheid behoorlijk hoger dan bij een BSI CMOS en is er veel minder beeldruis, Aan te bevelen bij minder omgevings-, nachtelijk- en kaarslicht. En je kunt natuurlijkdoor de hogere lichtgevoeligheid snellere sluitertijden gebruiken.

Een belangrijk voordeel bij video is dat de filmmaker met behulp van de stacked sensor hogere framerates kan gebruiken. Een gestapelde sensor is uitermate geschikt voor slow motion in een hoge beeldkwaliteit. Actiescenes behouden de resolutie en scherpte plus detaillering van het gekozen videoformaat

De AutoFocus (AF) kan prima van een stacked sensor profiteren. Het gaat allemaal een stuk sneller en accurater. Ook bij relatief weinig licht. Dat komt ondermeer door een stuk snellere berekeningen en de hogere lichtgevoeligheid bij AF. Het dynamisch bereik is doorgaans een aantal stops groter dan bij standaard BSI CMOS. Een belangrijk voordeel bij zowel video- als fotografie. Algemeen voor video soepelere beweging en minder vervorming. En extra bij de fotografie werken de sluiters heel stil.