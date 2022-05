Pro-Ject E1: budgetvriendelijke draaitafel met hifi-ambities

De E1 is een Plug & Play draaitafel. De fabriekstechnici van Pro-Ject stellen de draaitafel vooraf in met de optimale instellingen voor tracking force en anti-skat-ing. De E1 is verkrijgbaar in drie verschillende versies om aan individuele behoeften te voldoen. Alledrie de modellen zijn standaard voorzien van een 33/45 RPM elektronische snelheidsschakelaar.

De E1 Phono voegt een interne phono-voorversterker toe aan de basisversie en is het ideale model als de opstelling geen phono-voorversterker heeft. De E1 BT voegt draadloze connectiviteit toe aan de ingebouwde phono voorversterker. Zo verbind je de platenspeler draadloos via de 5.0 zender met een bluetoothluidspreker, – hoofdtelefoon of -versterker.

De CNC-bewerkte composietvezel sokkel is vervaardigd om holle ruimtes te vermijden en resonanties te minimaliseren. De E1 wordt geleverd in hoogglans zwart, hoogglans wit, of walnoot afwerking. De lichtgewicht en lage frictie 8,6″ aluminium onderarm is geoptimaliseerd voor het hoogwaardige Ortofon OM5e element. Om de E1 tegen stof te beschermen wordt er ook een acryl stofkap met verstelbare scharnieren meegeleverd

Afhankelijk van de opstelling en het voorkeursgebruik, is de E1 vanaf mei 2022 te koop in drie versies: