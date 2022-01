Primare: al 35 jaar een trendsetter (adv)

Elk merk heeft wel z’n verhaal en mission statement. En laten we eerlijk zijn: vaak is dat pure marketing. Maar het fijne aan de audio-industrie is dat de meeste bedrijven het wél echt menen. Ze spuien zelden een hoop loze woorden opgesteld door een kamer vol boekhouders die amper weten wat hun onderneming produceert. Maar zelfs in een landschap gevuld met hifi-merken die met veel ernst en overtuiging te werk gaan is Primare een van de uitschieters. De Zweedse firma is opvallend sterk bezig met het uitleggen wat ze precies doen en waar ze voor staan. En dat is een heel andere boodschap dan wat je meestal hoort.

En neen, de zoektocht naar wat hun DNA inhoudt, lijkt niet bedoeld te zijn als navelstaarderij of een oefening in marketingspeak. Het Primare-team zoekt die kennis om helderheid te scheppen bij het ontwerpen van nieuwe producten. Het valt inderdaad op dat er bij de Primare-toestellen – en dat zijn versterkers, cd-spelers, streamers en voortrappen – andere accenten zijn gelegd dan bij de vele rivalen. Het begint al bij het designproces, horen we van Terry Medalen.