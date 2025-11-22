Luisterervaring: Basalte Aalto F5 – Sierlijke muziekmaker

Coherentie beloond

Door hun aard is het niet voor de hand liggend om een paar Aalto F5’s in de eigen testruimte te testen, zoals we dat meestal doen met luidsprekers. Niet zozeer het actieve karakter is het probleem, wel dat deze speakers eigenlijk passen in een ruimer domoticaverhaal op basis van KNX en Basalte’s eigen softwareplatform.

We luisteren bovendien in een fraaie ruimte die zeker niet slecht klinkt, maar door zijn vorm wel wat akoestische minpunten heeft. Bij het beluisteren van sommige tracks, zoals het plechtige ‘War Anthem’ van Max Richter of de dolle latin vibes van ‘Victory Dance’ van Ezra Collective, duikt er hierdoor eens een aangedikte basnoot op. Maar langs de andere kant: de meeste woonkamers zijn nu eenmaal niet akoestisch perfect. Zo kun je ook argumenteren dat zo’n ruimte net heel real-life is. Kwestie van dus over dergelijke zaken heen te kijken, al kleurt het altijd wel een oordeel.

Hoe de ‘sound’ van de Basalte-speaker karakteriseren? Na het beluisteren van enkele tracks toonden de Aalto F5’s zich als luidsprekers met controle en een vol geluid, waar de nadruk eerder lag op een coherent geheel presenteren dan audiofiels deconstrueren. ‘Where There is Smoke’ van Dominique Fils-Aimé – volgend jaar ambassadeur van High End Wenen – kwam als eerste luistertrack sterk binnen op de Aalto F5’s. De stem van de Canadese verscheen heel tastbaar en dichtbij, rijk aan textuur, en precies gebracht voor maximale emotionele connectie. Maar evenzeer wist de Basalte-speaker de complexere lagen van backing vocals, geklap en verdwaalde percussieslag mooi te positioneren in de ruimte. Het uitte zich niet als een speaker die streeft naar het ultraheldere, vederlichte dat vaak gepaard gaat met een zeker afstandelijk karakter. Wél een weergever die sterk stond als het gaat om diepte en breedte, terwijl het geluidsbeeld toch fascinerend omhullend blijft.

Niet enkel bij Fils-Aimé, maar even goed bij een steengoede Bowie-track die later langskwam toonde Aalto F5 zich heel capabel in het neerzetten van alle nuances in stemmen. Zang (en heel wat instrumenten) zit in een stukje frequentiebereik dat het menselijk oor net meer prikkelt, de indruk is dat de Basalte-ontwerpers hier expliciet op mikten. Dat doen wel meer luidsprekerbouwers, maar het is wel positief te merken dat zang bij de Aalto F5 artificieel uit de mix gelicht wordt. Het is bleef weelderig met detail en textuur. Achteraf gezien was er wel spijt dat we niet een track van Leonard Cohen of zelfs Rag ’n Bone Man in de playlist gooiden, dat had vast ook goed geklonken.

De Aalto F5’s passen ook in een ruimer systeemverhaal. Dat maakt de muziekinterface die de Basalte Home-software aanreikte relevant om te vermelden, want het een hoort bij het andere. Niet dat we de software helemaal hebben uitgespit, maar eerste gebruikservaringen waren wel positief. Er is ondersteuning voor verschillende streamingdiensten, incluis complete integratie van Spotify in de Basalte-omgeving zelf. Bijzonder, want de laatste jaren heeft de streamingdienst alle vragen van derden om Spotify in te bouwen in hun apps resoluut afgeblokt en werd geëist dat fabrikanten de Spotify Connect-functie integreerden. Hoe dan ook, het opzoeken van artiesten en nummers verliep vlot, terwijl de presentatie van meta-informatie en muziek niet te kort schoot.