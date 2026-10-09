Nieuwe uitgave: Music Emotion oktober 2026

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OP DE COVER:

PSB iQ2 – Kleurrijke kleintjes veroveren de woonkamer

Heel wat mensen dromen van draadloze speakers die hoogwaardig klinken. Met de iQ2 toont PSB dat ze een basiswaarheid snappen: muziek echt goed weergeven vereist twee aparte speakers. Echte stereo dus, maar wel met het gebruiksgemak van BluOS. En hoe zit het weer met die kleurtjes?

TESTED

Sennheiser Momentum True Wireless 5 – Meer comfort, beter geluid

Na het vernieuwen van het premium Momentum over-ears model, presenteert Sennheiser nu een vijfde generatie van zijn draadloze oordoppen. De 299-euro kostende Momentum True Wireless 5 belooft echter een veel grotere update te zijn dan de nieuwe koptelefoon.

Argon Audio Berlin 10 & 12 – Subwoofer met subtiliteit

De wortels van Argon liggen in het budgetsegment, maar het is al even dat het Deense merk stiekem hoger begint te mikken. Zo ook met de nieuwe Berlin-subwoofers, die gevestigde waarden uitdagen in het competitieve 1.000-euro prijspunt.

Sphinx Audio Element 3 – Een fenomenale brand revival van wereldklasse

Ik kom er graag, bij wat tegenwoordig de Siltech Group heet, in het Gelderse Elst. Er worden door bezielende medewerkers producten gemaakt van de allerhoogste kwaliteit. Niet voor niets gebruik ik bijvoorbeeld Siltech Classic Legend 680 G9 zilver/goud interlinks als referentie bij alle reviews voor Music Emotion. Vandaag de dag is de firma de bakermat van high-end merken als Siltech en Crystal Cable, en, na een overname, ook van HMS Elektronik. Maar ook Sphinx Audio is sinds 2025 weer aan de lijst toegevoegd, de merknaam was al een tijd in het bezit van de Siltech Group en Edwin van der Kleij was in de jaren tachtig en negentig op het gebied van research & development al nauw betrokken bij dit merk. Op de High End München 2025 beleefde de Sphinx Audio Element 3 luidspreker zijn wereldpremière. Inmiddels is Sphinx Audio terug, en hoe. Zet u na deze review maar schrap voor wat er allemaal komen gaat.

Cyrus Audio 40 PPA – Kleine maar toch ultieme phonotrap

Vinylliefhebbers die hun luisterplezier naar een hoger niveau willen tillen maar daarbij geen enorm toestel erbij willen? Buiten het budgetsegment is er niet veel keuze, maar de Cyrus 40 PPA is de welkome uitzondering. Het is een betere phonoversterker met een kleine voetafdruk ñ en veel meer mogelijkheden dan normaal het geval is.

Marshall Heston 120 – Atmos-geluid uit een iconisch design

Met de Heston 120 brengt Marshall voor het eerst een soundbar, die netjes de kloof tussen de Bluetooth-speakers en gitaarversterkers opvult. Met een 5.1.2-weergave belooft het omhullend Dolby Atmos-geluid, en dat vanuit een soundbar met een iconisch design.

Gryphon Audio Diablo 333 – Über stoer met verfijning

Wie de producten van het Deense Gryphon voor het eerst ziet, kan zich moeilijk aan de indruk onttrekken dat er de nodige overeenkomsten met de steampunkstroming in zitten. De massieve metalen constructies, het overvloedige gebruik van mechanische details en de bijna sculpturale vormgeving geven de apparatuur een uitstraling die veel verder gaat dan functioneel design. Niet zo vreemd gezien het feit dat Gryphon-oprichter en ontwerper Flemming E. Rasmussen uit de kunst- en vormgevingsscene afkomstig is. Gryphon maakt dan ook geen ‘grijze muis’ audiocomponenten, maar machines die gezien willen worden. Ook het onderwerp van deze test, de Gryphon Audio Diablo 333, bezit deze sculpturale vormgeving. Maar wie op basis daarvan een even massieve en nadrukkelijke klank verwacht, komt bedrogen uit. Deze versterker weet namelijk een brug te slaan tussen kracht en moeiteloosheid enerzijds en verfijning, losheid en een opvallend natuurlijke presentatie anderzijds.

Focal Mu-so Hekla – De grootse en meest omhullende

De Mu-so draadloze speaker van Naim is al jaren een gevestigde waarde in het luxesegment. De Mu-so Hekla, afkomstig van zustermerk Focal, is echter een andere interpretatie die maximaal inzet op Dolby Atmos-weergave. Is het dan een soundbar? Niet helemaal…

Volumio Primo Plus – Een streamer meedenkt

In Firenze vind je Volumio, een softwarebedrijf dat ook heel intrigerende hardware bouwt. De Primo Plus is hun nieuwste creatie, een streaming DAC die veel mogelijkheden en plugins combineert met een slimme AI-zoekfunctie. Op papier heel gelijkaardig aan vele andere DACís met streaming, in de praktijk toch iets heel inventief…

Denon Home 600 – Pakt de Minpunten van de Home 350 aan

Precies zes jaar geleden lanceerde Denon de nieuwe Home-serie. Draadloze wifi-speakers die zowel standalone als in een multiroom-opstelling via de HEOS-app gebruikt konden worden. Het merk lanceerde toen drie modellen, de Home 150, 250 en 350. Nu is het tijd voor de opvolgers.

REPORT

Op bezoek bij… Roboli Design

Onlangs bezocht ondergetekende de faciliteiten van het Franse Roboli Design. Op initiatief van importeur ERCT voerde de reis naar het industrieterrein van Toussus-le-Noble, in de buurt van Versailles bij Parijs. De eigenaar is Olivier Robert, een sympathiek en zeer begaafd persoon die stuurt op audio-apparatuur met snelheid en beleving, lekker tegen de draad ingaat en van alles ontwerpt dat past in het luilekkerland van de audiofiel. De man bedacht een eigen versie van het draad dat de basis is van het kabelassortiment, maar bouwt ook elektronica, accessoires en audiomeubels. Er worden luidsprekers ingezet voor eigen gebruik, maar die hebben nog niet de status van verkoopbaar commercieel product.

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PRODUCTNEWS

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Soulnote Serie 1 ver.2 – Compromisloze techniek voor muzikale authenticiteit

REVIEWS

Muziektips Ruud Jonker en Theo Wubbolts – Diverse (sa)cd/lp-recensies

THE DEALER: AVNUE over draadloze audio – Veel méér dan een Bluetooth

Nadat ik eerder bij AVNUE in Eindhoven te gast was om hun ideeën over platenspelers en het opstellen van luidsprekers op te tekenen, schuif ik in het derde deel van het geplande vierluik bij ze aan om het over draadloze hifi te hebben. Ik ging op zoek naar antwoorden op vragen als wat is het, wat kun je ermee en wat is de stand van zaken betreffende de geluidskwaliteit?

Bekijk hieronder de volledige inhoudsopgave, en blader eens door op FWD.nl/audio/ verschenen publicaties van Music Emotion.