Nieuwe uitgave: Music Emotion mei 2022

Deze editie staat weer vol met testen:

Luidspreker: Ilumnia Magister mk 2

In-ears: Sennheiser IE 600: Gedreven alleskunners: Een tijdje terug presenteerde Sennheiser de high-end IE900-oortjes en de goedkopere IE300’s voor audiofielen. Tussen die twee uitersten was nog plaats voor in-ears die het beste van beide werelden bieden. Dat zijn de IE 600’s geworden, hier in primeur getest.

Luidspreker: Audiovector QR3: Muziek uit Denemarken: Audiovector is een van die eigenzinnige Deense merken die hoge ogen gooit in de high-end. Ze hebben echter ook toegankelijke luidsprekers die techniek uit de duurdere modellen toepassen, zoals de QR3-luidsprekers die we hier op de pijnbank leggen.

Accessoires: Vortex

Eindversterker: Temporal Coherence PA-030 & line-level

Voorversterker: Temporal Coherence CA-020

True wireless in-ears: KEF Mu3: Oortjes met een hoog designgehalte: Draadloze oortjes zijn razendpopulair, dus dat ook Britse luidsprekerbouwer KEF op de kar springt verbaast niet. Het speelt wel een bijzondere troef uit: de designtalenten van Ross Lovegrove, de man die de luxueuze Muon-speakers tekende.

Versterker: Rotel A12 MKII en cd-speler: Rotel CD14 MKII: Het hoeft niet de hoofdprijs te kosten…:

Soundbar: Denon DHT-S517: Dolby Atmos uit een compact ding: Dankzij Netflix en co is er best wel wat aandacht voor Dolby Atmos-geluid. Om het omhullende formaat te beleven, is een high-end soundbar of AV-receiver aangewezen. Maar dat kost wel wat. Denon bedient met deze compacte DHT-S517 de mensen die voor een redelijk bedrag toch een Atmos-ervaring willen.

Productnews: Sonus faber Olympica Nova Serie

Report: Hollands Glorie in Tilburg: iEar’ Tilburg georganiseerde luisterdagen op 8 en 9 april, in nauwe samenwerking met importeur Terrason Audio.

Reviews: Muziektips Ruud Jonker: Diverse (sa)cd/lp-recensies

Column: München ‘22

Show: iEar’ invites… KEF: De vlaggenschip speakers series van KEF, Blade & Reference, zijn in een volledig technisch nieuw jasje gestoken met als belangrijkste toevoeging MAT (Metamaterial Absorption Technology). Ook aan het uiterlijke jasje is wat gedaan met de introductie van een aantal nieuwe kleurcombinaties en de introductie van het custom color programma. Op 12, 13 en 14 mei zullen deze speakerlijnen gedemonstreerd worden bij iEar’ | Ultimate sound and vision uiteraard in samenwerking met KEF.

Brandstory: AURALiC Merkenspecial

The Dealer: Hifi Studio Wilbert: Back to the eighties: Eenieder die bij het lezen van bovenstaande kop denkt dat Hifi studio Wilbert in Utrecht recent een leuk feestje heeft gegeven, moet ik helaas teleurstellen. Waar ik met deze aanhef vooral op aanstuur is dat ik zelden op zo’n heerlijke, authentieke en inspirerende wijze een winkelbezoek heb ervaren. Een warm bad waarbij aan zoveel kernwaarden is voldaan dat je er al na het eerste bezoek graag weer naar terug wilt gaan. Hifi studio Wilbert blijkt ook zo’n tegenwoordig steeds zeldzamer wordende winkel te zijn. Een detaillist waar het personeel nog over de noodzakelijke vakkennis beschikt en klanten doormiddel van een afwijkend en zorgvuldig op elkaar afgestemd merkenpakket, nog echt het ‘gouden’ jaren tachtig gevoel laat ervaren.

