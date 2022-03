Nakamichi produceert al een tijdje soundbars in de Shockwafe-serie, voorzien van innovatieve features en nieuwe technieken. Het nieuwste model is ook weer een hoogstandje. De Shockwafe Ultra 9.2.4 eARC soundbar (2022) is voorzien van de Spatial Surround Elevation (SSE) Max technologie, “supercharged” speaker drivers en versterkers, HDMI eARC connectiviteit, Dolby Atmos, DTS:X, Dolby Vision en Qualcomm aptX HD-ondersteuning.

Nakamichi wil met dit model de allerbeste soundbar in de markt zetten en doet dat dus door een aantal unieke features toe te voegen. Het is dus een 9.2-kanaals systeem, wat betekent dat je vier draadloze speakers in de kamer dient te plaatsen én twee draadloze subwoofer kwijt moet kunnen. In combinatie met de Spatial Surround Elevation (SSE) Max technologie moeten deze voor de ultieme surroundervaring zorgen.

De soundbar is uitgerust met drie HDMI 2.1-ingangen, HDMI eARC voor eenvoudige verbinding me teen televisie en Qualcomm aptX HD waardoor je in de hoogste kwaliteit muziek kunt beluisteren via bluetooth. De Shockwafe Ultra 9.2.4 eARC soundbar (2022) moet deze maand nog op de markt verschijnen voor een prijs van 1.900 dollar. Of en wanneer de soundbar in de Benelux verschijnt is nog niet bekend.

Meer informatie vind je op de website van de fabrikant.