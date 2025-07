KEF lanceert met XIO zijn eerste soundbar

Verkrijgbaar in zwart of zilver, richt de KEF XIO zich op veeleisende gebruikers die concurreren met merken zoals B&O, Sonos, Sennheiser en Marshall. Onder de motorkap vinden we 12 klasse-D versterkers, KEF’s unieke Uni-Q MX driver arrays, twee naar boven gerichte speakers voor hoogte-effecten, en vier basunits die het laag bereik leveren. De Music Integrity Engine (MIE) met Cinema DSP zorgt voor de signaalverwerking.

Wat connectiviteit betreft, is de XIO uitgerust met HDMI 2.1 eARC, WiFi 6, AirPlay 2, Google Cast en Bluetooth 5.3. Een slimme toevoeging is de optionele KW2 RX draadloze subwooferontvanger, waarmee je elke subwoofer draadloos kunt aansluiten voor €179. Je kunt ook een bedrade subwoofer via de RCA-uitgang aansluiten. De soundbar biedt verder ingebouwde ruimtekalibratie voor een optimale geluidservaring in elke kamer.

De KEF XIO heeft een prijskaartje van €2299. Daarmee positioneert KEF zich direct in het high-end segment.