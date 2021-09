NAD lanceert nieuwe C 700 versterker met BluOS

De NAD Electronics C 700 beschikt over alles dat je nodig hebt voor het streamen van muziek. De versterker is voorzien van een kleurdisplay aan de voorzijde, waarop onder meer albumhoezen getoond worden. Middels de BluOS netwerkstreamer en de BluOS-app kun je muziek van bronnen online of lokaal streamen. Bronnen kunnen aangesloten worden via USB of binnen het netwerk middels een NAS. Natuurlijk worden diensten als Spotify, Amazon Music HD, Tidal en Qobuz ook ondersteund, plus internetradio.

De C 700 Streaming Amplifier beschikt over krachtige HybridDigital UcD-versterking met 80 Watt per kanaal vermogen. Het efficiënte UcD-versterkerontwerp staat bekend om zijn lage ruis en vervorming over het gehele frequentiebereik, ongeacht de luidsprekerbelasting. Door gebruik te maken van NAD’s bewezen HybridDigital UcD-versterkertechnologie, kan de C 700 tweemaal 120 Watt piekvermogen leveren. Via het kleurenscherm van de C 700 is het aanpassen van de versterkerinstellingen snel en gemakkelijk, met als bijkomend voordeel de mogelijkheid om commando’s te leren van elke reeds bestaande afstandsbediening.

Naast de luidsprekeruitgangen heeft de C 700 een subwooferuitgang. Handige low- en high-pass crossover-instellingen in de BluOS-app zorgen voor een naadloze mix tussen de subwoofer en de hoofdluidsprekers. De C 700 Streaming Amplfier heeft verder twee paar analoge cinch-ingangen, evenals een coaxiale en optische digitale ingang voor het aansluiten van schijfspelers, gameconsoles, media-adapters en andere componenten. Er is ook een HDMI eARC-poort voor het aansluiten van een HDTV met HDMI eARC-ondersteuning. aptX HD Bluetooth biedt de mogelijkheid om via een draadloze hoofdtelefoon naar muziek te luisteren en audio te streamen.

NAD C 700 BluOS Streaming Amplifier features

HybridDigitale UcD-versterker

Continu vermogen: 80 Watt per kanaal bij 8 en 4 Ohm

Piekvermogen: 120 Watt per kanaal

S/Rverhouding: groter dan 84 dB (A-gewogen, 500 mVolt input, 1 Watt in 8 Ohm)

Kanaalscheiding: groter dan 93 dB (1 kHz), groter dan 72 dB (10 kHz)

Dempingfactor: groter dan 90 (8 Ohm, 20 Hz tot 20 kHz)

Vijf inch high-definition kleureninformatiedisplay toont albumhoezen, trackvoortgang en systeeminstellingen

Solide aluminium behuizing en glazen voorpaneel

Werkt met de intuïtieve BluOS Controller-app voor Android, iOS, macOS en Windows

BluOS multiroom-streaming naar 63 zones

Audio met hoge resolutie tot 24-bit/192 kHzMQA-decodering en -weergave

Lossless en met hoge resolutie streamen van Amazon Music HD, Deezer, Idagio, Qobuz en Tidal

Ondersteuning voor Apple AirPlay 2, Spotify Connect en Tidal Connect

Spraakbesturing via Amazon Alexa, Apple Siri en Google Assistant

Analoge ingangen: 2 x cinch-lijningang

Digitale ingangen: 1 x optisch, 1 x coaxiaal

HDMI eARC-poort

Voorversterkeruitgang

Tweeweg aptX HD Bluetooth

12 Volt trigger-uitgang

Afmetingen (B x H x D): 218 x 96 x 266 millimeter, inclusief aansluitingen en voetjes

Gewicht: 4,8 kilogram

Prijs en beschikbaarheid

De NAD C 700 BluOS Streaming Amplifier is vanaf eind oktober te koop voor een adviesprijs van 1.499 euro.