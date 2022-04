Audio Pro lanceert draadloze multiroom speakers A28 en A38

Het merk heeft zojuist de A28 en de A38 officieel aangekondigd. De nieuwe speakers van de Zweedse audiospecialist komen in een boekenplankvariant (A28) en in grote vloerstaanders (A38). Het zijn de opvolgers van de A26 en A36 uit 2020. Audio Pro noemt ze ‘Multiroom TV-speakers’ en ze beschikken over Audio Pro Multiroom, Chromecast built-in en AirPlay 2. Ook Spotify Connect, wifi en Bluetooth worden ondersteund.

Volgens Jens Henriksen, chief sales en marketing officer bij Audio Pro, is het onzin dat consumenten meerdere audiosystemen in huis moeten hebben. Het is niet nodig om zowel een muzieksysteem voor audio als een oplossing voor tv nodig te hebben. De Audio Pro A28 en A38 kunnen het allebei. Indien gewenst kun je ook een subwoofer aansluiten voor als je net wat meer kracht nodig hebt. Ook kun je ze verbinden met andere Audio Pro-speakers voor muziek door het hele huis. HDMI ARC is uiteraard ook aanwezig voor het geluid van je televisie.

Prijs en beschikbaarheid

De speakers zijn beide verkrijgbaar in een zwarte en een witte variant. De Audio Pro A28 is beschikbaar voor 600 euro. De Audio Pro A38 is verkrijgbaar voor 900 euro. De prijs is per speaker, dus je komt uit op 1200 euro en 1800 euro voor een paar. Bekijk de nieuwe draadloze alles-in-één stereospeakers met multiroom op de website van Audio Pro.