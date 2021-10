McIntosh kondigt MI1250 12-kanaals versterker aan

De McIntosh MI1250 is een Klasse D-versterker met 50 Watt aan vermogen per kanaal bij 8 Ohm en 90 Watt aan vermogen per kanaal bij 4 Ohm. Het apparaat komt zonder actieve ventilatoren en produceert volgens de fabrikant weinig warmte. Je kunt de McIntosh MI1250 dan ook in een rack plaatsen, met een benodigde hoogte van 2U. Het apparaat kan ingeschakeld worden middels een 12 Volt trigger, maar detecteert ook zelf wanneer er een signaal op een van de ingangen beschikbaar is.

De 12-kanaals versterker kan ingezet worden voor de aansturing van een thuisbioscoop, maar ook voor de aansturing van luidsprekers in meerdere ruimtes. De MI1250 is voorzien van cinch-ingangen op de achterzijde, plus twee digitale ingangen. Onder de motorkap zien we verder de Power Guard-technologie waarmee het overbelasten van luidsprekers voorkomen wordt, plus de Sentry Monitor-technologie om de versterkertrappen tegen kortsluiting te beschermen.

De McIntosh MI1250 is vanaf november beschikbaar voor een prijs van 4.899 euro.