Lek: zo zien de nieuwe Sony WF-1000XM5-oordopjes eruit

Sony maakt zichzelf al jaren populair met zijn WH-hoofdtelefoons en WF-oordopjes. Het is binnenkort weer tijd voor een aankondiging op oordopjesgebied. Sony zou op het punt staan de WF-1000XM5 te onthullen. Daar mag het wel mee opschieten, want foto’s van zowel de buitenkant als de binnenkant van de in-ears liggen op straat.

Opvolger van WF-1000XM4

The Walkman Blog plaatste foto’s van de aankomende oordopjes van Sony, nog voordat Sony ze zelf heeft aangekondigd. De opvolgers van 1000XM4 hebben twee jaar op zich laten wachten en lijken als grootste vernieuwing te hebben dat ze aanzienlijk sneller kunnen opladen. De in-ears worden opgeladen met 230mA, wat aanzienlijk meer is dan de 140mA die de voorganger qua oplaadkunnen in zich had.

De case waarin de oordopjes worden bewaard en opgeladen kan zowel met draad als draadloos worden opgeladen. Het voordeel is dat het oplaadledje nu niet meer aan de binnenzijde van de case zit, maar aan de buitenzijde, zodat je makkelijker kan aflezen wat de status is. Hoewel de oordopjes nu sneller kunnen worden opgeladen, lijkt het er niet op dat ze ook een grotere accucapaciteit hebben. Qua formaat zelf lijken ze wel wat kleiner en subtieler te zijn dan de voorganger.

Sony WF-1000XM5

We verwachten de aankondiging en release van WF-1000XM5 in de zomer, want dat is wanneer Sony traditioneel zijn nieuwe audio-product aankondigt. We zitten er naarstig op te wachten: we zijn zeer te spreken over de prestaties van Sony WF-1000XM4: “De Sony WF-1000XM4 doet echt een hoop héél goed. Het belangrijkste is natuurlijk de audiokwaliteit. De standaardinstellingen vormen een mooie basis, en met een beetje knutselen kom je uit op het geluid dat je wil horen. De applicatie en de oordoppen zelf bieden daarnaast enorm veel functies aan en met een druk op de knop kun je horen wat bijvoorbeeld de Google Assistent te melden heeft. De case is lekker compact en zo opgeladen, de interne accu’s gaan lang mee en de actieve ruisonderdrukking overtuigt (mits je de juiste eartips gebruikt).”

Wel hopen we dat Sony een functie als Multipoint erop zet en dat de windmodus wat wordt verbeterd: dat kunnen we vooral op de fiets in een land waar het altijd tegenwind lijkt te zijn goed gebruiken. Daarnaast zijn deze oordopjes wel aan de prijs, hoewel we dat voor de kwaliteiten die ze bieden geen al te groot minpunt vinden. Of Sony WF-1000XM5 duurder zullen worden, dat is de vraag: veel leveranciers verhogen hun prijzen de laatste tijd door de zwaardere economische omstandigheden. Aan de andere kant kun je je afvragen of dat slim is bij zulke premium oordopjes als de consument minder te besteden heeft. We wachten het af.