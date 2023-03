Draadloze koptelefoons en oortjes kopen: hier moet je op letten

Oordopjes die zich in je oor vouwen, een grote koptelefoon op je hoofd of een soort opzettandenborstels die uit je oren steken: headphones zijn er in allerlei soorten en maten. En dan hebben we het alleen nog maar over hoe ze eruit zien. Er is ook nog keuze in geluidskwaliteit, waterdichtheid, betaalbaarheid en accuduur. Veel om over na te denken. Wij helpen je op weg bij het aanschaffen van draadloze headphones. Dan heb je alvast geen draden die in de knoop zitten.

Koptelefoon kopen: waar moet je op letten?

Er zijn een hoop dingen waar je op moet letten wanneer je in de markt bent voor draadloze koptelefoons. De eerste is welke vorm je prettig vindt. Nu zal dat deels afhangen van wat je ermee gaat doen: je kunt niet echt hardlopen met een zware koptelefoon op je hoofd. Het heeft echter ook te maken met wat je prettig vindt dragen of mooi vindt staan. Er zijn mensen die een koptelefoon als een fashion statement zien en weer iemand anders wil graag wat subtieler muziek luisteren door in-ear-oordopjes te gebruiken.

In-ear, on-ear en over-ear

In principe zijn er drie categorieën voor draadloze koptelefoons: in-ear, on-ear en over-ear. In-ear spreekt voor zich. Dit zijn kleine oordopjes die je in je oor plaatst. Ze zijn compact, licht en kunnen altijd en overal gedragen worden. Er zijn varianten met en zonder kabel tussen de twee oordopjes. In-ear hoofdtelefoons worden altijd met oortjes (opzetstukjes) in verschillende grootten geleverd zodat ze, theoretisch gezien, in elk oor zouden moeten passen. Tot slot worden in-ear koptelefoons vaak geleverd met een opbergbakje. Dit bakje doet vaak dienst als extra accu, waardoor je de oordopjes snel weer kunt opladen door ze in het bakje te plaatsen.

Over-ear hoofdtelefoons zijn een stuk groter en plaats je volledig over je oorschelpen. Deze koptelefoons zitten zeer comfortabel, komen met knoppen op de behuizing en beiden vaak een lange accuduur aangezien er ruimte is voor een grote accu. Ook bieden ze vaak nog een 3,5mm-aansluiting en een verstelbare hoofdband zodat hij perfect op je hoofd past.

Wil je toch iets minder groot en wat meer verfijnd, dan is de on-ear variant een optie. Deze plaats je op je oren en voelt iets lichter aan dan een over-ear variant, zonder veel in te leveren op de functies en mogelijkheden. Klein nadeel is dat deze hoofdtelefoon je niet helemaal afsluit van de omgeving en ook geluid ‘lekt’ naar je omgeving.

Ten opzichte van de in-ears kun je een over-ear of -on-ear weer iets minder eenvoudig met je opbergen en met je meedragen. Jouw keuze is afhankelijk van het comfort dat je zoekt en het design dat je mooi vindt. Hieronder kijken we verder naar het type gebruiker voor de verschillende hoofdtelefoons.

Accuduur

Een groot verschil tussen oordopjes met draad en zonder is dat draadloos betekent dat er stroom nodig is. Er zit dus altijd een kleine accu in draadloze (in-ear) oordopjes, die je oplaadt met een meegeleverd doosje dat je dan eerder al via USB hebt opgeladen. Voor hoofdtelefoons is vaak meer nodig, waardoor de accu hier iets groter is. Dat kan ook, omdat deze gadgets sowieso groter zijn. Opladen gaat dan ook vaak direct via een kabel.

Het verschil in standby-tijd kan enorm zijn: de ene oordopjes gaan drie uur mee, terwijl er ook exemplaren zijn waar je maar liefst dertig uur van kunt genieten. Over het algemeen geldt wel: hoe kleiner de oortjes, hoe korter de accuduur. Een over-ear heeft dus over het algemeen een vele langere accuduur dan een in-ear. Accuduur is één van de belangrijkste mogelijkheden om rekening mee te houden bij het aanschaffen van oordopjes of hoofdtelefoons zonder draad. Zeker als je ook noise cancelling gebruikt: hoe meer je dit aanzet, hoe harder de accuduur achteruit loopt. Probeer dus alleen noise cancelling aan te zetten als je het echt nodig hebt: dan heb je veel langer plezier na één sessie opladen.

Draagbaarheid

Je krijgt bij in-ear headphones vaak een klein buideltje, bakje of pakje van buigbaar materiaal. Hierdoor kun je de oordopjes veilig bij elkaar houden zonder het vuil van onder uit je tas eraan blijft kleven. Dat geldt ook voor oordopjes die een nekband hebben en met draad aan elkaar bevestigd zijn: het is handig om ze bij elkaar te bewaren in een buideltje of bakje, zodat de kabels niet door de war gaan.

Voor over-ear en on-ear geldt meestal dat je er een etui bij krijgt, waar soms zelfs extra vakjes op bevestigd zijn voor kabels, extra schuimdelen voor op het oor en eventueel een powerbank. Zeker omdat je voor draadloze oordopjes vaak meer geld neerlegt, is het verstandig ze altijd goed op te bergen. Het is kwetsbaar materiaal. En dat niet alleen: als ze in je tas zwerven dan gaan ze mogelijk aan. Haal je ze er net uit om te gaan luisteren, dan moet je ze eerst weer opladen.

Pas de muziekweergave aan met een equalizer

Als je een keuze hebt gemaakt qua soort hoofdtelefoon, dan is het belangrijk dat de oordopjes doen waarvoor ze gemaakt zijn. Muziek laten klinken doen ze allemaal, maar het verschil in geluidskwaliteit is enorm. Je kunt reviews op het internet lezen om te ontdekken wat anderen ervan vinden, maar houdt ook rekening met het type muziek dat je wil luisteren.

Beats by Dre-oordopjes zijn erg goed als het om hip hop en RnB gaat, maar als je naar rockmuziek luistert, dan kunnen ze bijvoorbeeld wat schel zijn. We raden je aan om naast het lezen wat anderen vinden, ook zelf te luisteren. Dan weet je precies of het klinkt zoals jij dat graag hoort. Zo kan een dikke bas fantastisch zijn, maar controleer ook of het geluid wel zuiver klinkt. Als je het geluid graag aan je eigen smaak aanpast is het sowieso verstandig om te zoeken naar hoofdtelefoons die met een eigen app en equalizer-functie komen. Dit betekent dat je zelf kunt spelen met (in de meeste gevallen) de hoge en de lage tonen, en de balans. Ook heb je soms de optie op specifieke presets te kiezen, bijvoorbeeld voor rock, pop en klassiek. Een equalizer geeft je de mogelijkheid om bijvoorbeeld net dat beetje meer laag naar voren te halen. Let wel; niet elke muziek-app en elke hoofdtelefoon komt met een equalizer. Sony levert bijvoorbeeld een app mee waarmee je de audioweergave naar eigen wens kunt aanpassen, maar daarvoor dien je de app wel te gebruiken.

We zullen later verschillende typen gebruikers uiteenzetten, maar voor we dat doen, is er nog iets belangrijks om op te letten bij de aanschaf van draadloze oordopjes. Omdat ze geen stroom krijgen van je telefoon, maar via bluetooth in verbinding staan met je toestel, speelt accuduur een rol. Je moet draadloze headphones opladen. Sommige exemplaren kunnen snelladen, waardoor je in een half uur laden alweer een hele dag kunt luisteren. Als je het belangrijk vindt om lange luistersessies te houden, check dan in de beloften van de aanbieder – maar ook in de reviews – hoeveel uur geluid je mag verwachten.

Audiokwaliteit voor muziekfreaks

Vaak zijn muziekliefhebbers te herkennen aan de koptelefoon. Je kapsel wordt meestal niet beter door de band op je hoofd, maar de kwaliteit en vooral de diepte en kwaliteit van het geluid zijn aanzienlijk beter door de flinke drivers die je op je oren plaatst. Sommige koptelefoons zijn erg groot en zwaar, waardoor ze vooral geschikt zijn voor thuis. Zeker de luxere, duurdere varianten. Wil je echter juist over straat, dan kun je voor een kleinere koptelefoon kiezen. Echter lever je dan vaak in op grootte van de luidspreker en dus ook de klankkast waardoor het geluid wat minder driedimensionaal klinkt. Grotere hoofdtelefoons hebben overigens ook vaak ruimte voor een grotere accu en komen in veel gevallen met extra bedieningsknoppen op de behuizing.

Noise cancelling voor reizigers

Als reiziger in bijvoorbeeld trein of vliegtuig kun je veel last hebben van omgevingsgeluid. Er zijn diverse draadloze oordopjes en koptelefoons die noise-cancelling zijn. Dat betekent dat ze het omgevingsgeluid wegfilteren. In sommige gevallen hoor je dan ook niet meer de persoon die naast je staat en iets tegen je zegt, maar veel noise-cancelling koptelefoons kunnen daar wel rekening mee houden. Het is zeker bij de aanschaf van dit type koptelefoon belangrijk om goed te testen voor je tot aanschaf overgaat. Het wil namelijk wel eens voorkomen dat bij het uitfilteren van herrie in de achtergrond ook de kwaliteit van de muziek die je juist wél wilt horen achteruit gaat. De betere hoofdtelefoons leveren echter nauwelijks in op geluidskwaliteit wanneer noise cancelling is geactiveerd.

Je hebt overigens de keuze uit passieve noise cancelling en actieve noise cancelling. Bij de actieve variant wordt de filtering continu aangepast door naar de omgeving te luisteren. De hoofdtelefoon verricht dus zelf werk om geluid te filteren. Bij premium modellen heb je daarnaast vaak de mogelijkheid om verschillende gradaties in de noise cancelling te kiezen, van laag tot hoog. Passieve noise cancelling is puur het afsluiten van je oor voor de omgeving, met bijvoorbeeld grote oorkussens. Dit is veel minder effectief dan de actieve variant.

Waterdichte hoofdtelefoons voor sporters

Sporters zijn gebaat bij oordopjes die stevig in de oren zitten, dus die kunnen beter niet voor een glijdende koptelefoon gaan. Hier is het handig om te kiezen voor oordopjes met een nekband. Hierdoor blijven ze bij elkaar als ze uit je oren vallen. Kies echter wel je opzetstukjes (‘rubbertjes’) goed uit: als deze te klein of juist te groot zijn, dan glijden oordopjes ook sneller uit je oren. Echter kan het er wel eens zweterig aan toe gaan, dus dat is niet altijd te voorkomen. Ben je iemand die erg snel en veel zweet, die gerust gaat rennen in de regen of die watersporten doet, dan kun je kiezen voor waterproof oordopjes. Let goed op dat je zoekt op ‘waterdicht’ en niet op ‘waterbestendig’. Overigens kan voor sporters de noise cancelling-functie ook interessant zijn, om je bijvoorbeeld echt te kunnen afzonderen en concentreren.

Draadloos voor multitaskers

Voor multitaskers kunnen noise-cancelling headphones een uitkomst zijn, want ze helpen je door het wegfilteren van het geluid te focussen op je taken. Het makkelijkste voor multitaskers is om in-ear oordopjes te gebruiken. Je kunt vaak wel 10 tot 15 meter bij je telefoon vandaan lopen en toch nog muziek luisteren of je telefoongesprek voeren. Even wegwandelen van je werkplek voor een privégesprek betekent dus niet meer dat je met je telefoon in je handen hoeft te lopen.

Designliefhebbers

Als je houdt van strakke ontwerpen, dan wil je waarschijnlijk gaan voor in-ear oordopjes die toch met een klein draadje in de nek aan elkaar zijn verbonden. Deze vallen stijlvol als een soort ketting in de nek en doen je niet zoals sommige helemaal draadloze in-ears lijken op Shrek of iemand met tandenborstels in zijn oren. Zoals aangegeven kan een koptelefoon ook een fashion statement zijn.

Hierin zijn vaak prachtige ontwerpen beschikbaar, gemaakt van hout of met een grafische print, of bijvoorbeeld met metalen of goudkleurige details. De koptelefoon is nogal een eyecatcher. Wil je toch graag oordopjes die volledig draadloos en in-ear zijn? En wil je naast strakke designs ook nog dat ze brandschoon zijn? Er zijn oordopjes van onder meer Philips die met een portable lader komen, waarin ze automatisch worden schoongemaakt met UV-licht.

De laatste beslissing die je moet nemen voordat je tot aanschaf overgaat, dat is of je ook wilt telefoneren met de koptelefoon. De meeste exemplaren hebben wel een ingebouwde microfoon, maar controleer het altijd nog even. Zeker als je een koptelefoon voor bijvoorbeeld gaming of zelfs gamestreaming wil gebruiken, dan is het handig als de microfoon iets dichter bij de mond kan worden geplaatst zodat je jezelf in de hitte van de strijd goed verstaanbaar kunt maken. Het draait in het aanschaffen van een audio-apparaat als een koptelefoon uiteindelijk dus helemaal niet alleen om geluid: er komen vaak veel meer technologische elementen bij kijken.

