KEF lanceert LS60 Wireless: draadloze vloerstaande luidsprekers

Volgens KEF komen innovatieve technologieën, prestaties van wereldklasse en een prachtig design samen in dit alles-in-één luidsprekersysteem. De KEF LS60 Wireless moet high-fidelity audio in huis brengen in een revolutionair design van de bekende Brits industrieel ontwerper Michael Young.

De KEF LS60 Wireless is ’s werelds eerste Single Apparent Source Wireless systeem, ondersteund door een speciaal ontworpen 12e generatie Uni-Q driver array, de bekroonde Metamaterial Absorption Technology (MAT™) en revolutionaire Uni-Core woofers. Deze configuratie moet zorgen voor een zuiverder en impactvoller geluid terwijl vervorming nauwelijks nog waarneembaar is en maximaliseert de bas in één enkele unit.

De belangrijkste technologieën van KEF worden aangevuld door het W2 draadloze platform en een breed scala aan bekabelde ingangen. De draadloze compatibiliteit en de KEF Connect-app bieden volop mogelijkheden voor het streamen van muziek en het luisteren naar podcasts. Via de bekabelde ingangen sluit je gemakkelijk een draaitafel, spelcomputer of televisie aan.

Advertentie

De KEF LS60 Wireless beschikt over een extreem slank ontwerp en is verkrijgbaar in drie verschillende kleuren, namelijk Titanium Grey, Mineral White en Royal Blue. Dit kleurenschema is ontworpen om de speaker op te laten gaan in het interieur of juist op te laten vallen voor wie een statement willen maken.

Belangrijkste kenmerken KEF LS60 Wireless

De luidspreker speelt alle belangrijke muziekdiensten af en ondersteunt alle belangrijke audioformaten

Draadloos, zowel vanaf de bron als tussen de luidsprekers

Uitgebreide aansluitmogelijkheden waaronder WiFi, Bluetooth, HDMI eARC, optical, coaxial en RCA

Werkt met Apple Airplay en Google Chromecast

Gepersonaliseerde luisterervaring via de KEF Connect-app

Single Apparent Source-technologie voor coherent en meeslepend geluid

12e generatie Uni-Q met Metamaterial Absorption technologie (MAT™) voor uitzonderlijke akoestische nauwkeurigheid

4 x 5,25″ Uni-Core force-cancelling drivers voor maximale bas-prestaties

Music Integrity Engine voor een rijk, vol geluid

PCM tot 24bit/384kHz, DSD en MQA

Systeemvermogen van 1400 W met speciale versterkers voor HF, MF en LF

Ontwerp door de gerenommeerde ontwerper Michael Young en het KEF product ontwerpteam

Verkrijgbaar in 3 afwerkingen: Titanium Grey, Mineral White en Royal Blue

Prijs en beschikbaarheid

De KEF LS60 Wireless is verkrijgbaar vanaf juni 2022 met een adviesprijs van 6.599 euro.

Lees meer over KEF.