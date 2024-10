Verslag: Hay-End Audio – Maatwerk voor de connaisseur

Workshop

Het bedrijf van Hay heeft een artesanaal karakter. Vergelijkbaar met kleine audiobedrijven in Japan waar handmatig in een kleine setting fabelachtige dingen worden gedaan met zilver, zijde, vintage elektronenbuizen en mooie houtsoorten. Wellicht ziet de werkruimte van Hay er dan minder betoverend uit, maar alles is aanwezig om de apparatuur te ontwerpen en bouwen. De printplaten worden met de computer ontworpen en vervolgens met de hand bestukt. Vooral met de smd-componenten, die doorgaans onderdeel uitmaken van converters, is er enig chirurgisch precisiewerk nodig. Zelf wel eens een ISL3170EIBZ 14-Channel Line Transceiver op een smd-board gesoldeerd? Ook het metaalwerk wordt in eigen huis ontworpen en vervolgens wordt alles samengebouwd tot het door de klant bestelde apparaat. Voor de klant heeft het veel voordelen om zaken te doen met een bedrijf zoals Hay dat heeft. De apparatuur kent weinig moderne fratsen zoals grote verlichte displays, apps, fabrikant-eigen gemaakte onderdelen en ingewikkelde online update-functies. Als consument weet je van tevoren dat jouw converter, versterker of streamer over vijf jaar onbruikbaar is. Onderdelen zijn dan moeilijk verkrijgbaar, de fabrikant is failliet of overgenomen en je apparaat is niet meer compatibel met de nieuwe generatie smartphones. Dat is het grote nadeel sinds hifi-apparatuur in het computerdomein terecht is gekomen. De technologie die HEA toepast is basaal en nog zeer vele jaren te onderhouden. Het is een Nederlands bedrijf, dus de service is naast de deur. Misschien moet de hifi-industrie weer degelijke apparaten gaan bouwen die tientallen jaren mee kunnen en makkelijk onderhoudbaar zijn. Wellicht ook afstand nemen van zeer tijdelijke technologie die niet belangrijk is voor een optimale geluidskwaliteit. Het gaat om geluid en niet om een touch-sensitive display in allerlei fancy kleuren.