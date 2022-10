Interview: Tim Akkerman over zijn losse componenten

Op zijn zesde was hij al geïnteresseerd in muziek en op zijn elfde ging hij drummen. Waar dat zo vroeg vandaan kwam? ‘Mijn vader heeft een blauwe maandag in een bandje gedrumd. Dat deden alle Haagse jongeren. Elk portiek in de straat had er eentje. Mijn moeder zong graag. Mocht zich daarin helaas niet verder ontwikkelen. In die tijd was dat ongebruikelijk. Ik denk dat ik het muzikale van mijn opa heb. Terwijl ik hem niet heb gekend. Zat in het Residentieorkest, als violist. En arrangeerde. We hebben het over de jaren dertig.’