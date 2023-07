Interview: Primare-topman ziet groei in surround en bi-amping

Het is maar een letter van verschil tussen de SP25 en SPA25. Je leest er makkelijk over, maar het gaat weldegelijk over een heel ander apparaat. De SPA25, die we recent getest hebben, is een 9.1 AV-receiver met Hypex-versterkingsmodules die 145 Watt per kanaal leveren (bij 8 Ohm). Uiteraard heeft het ook een luik met HDMI-ingangen en -uitgangen en een gedeelte dat surroundgeluid verwerkt.

Ondersteuning is er zo voor Dolby Atmos en DTS:X. Wat is de SP25 dan? Heel kort door de bocht gesteld: een AV-processor die min of meer alles bevat behalve de eindtrappen. Luidsprekers rechtstreeks aansluiten kan dus niet. Zoals gebruikelijk op een toestel dit heb je pre-outs voor elk kanaal. In totaal zijn er 13 uitgangen voorzien (plus twee niet-gescheiden outputs voor de subwoofers), maar bijzonder is dat er twee paren zijn voor de front kanalen. Dit laat scenario’s toe waarbij je de stereokanalen bi-ampt.

Bij deze processor ga je voor elk kanaal met een cinchkabel naar een eindversterker. Wellicht gaat het om meerdere versterkers, want een versterker met negen of elk kanalen kom je niet gauw tegen. Primare gooit natuurlijk niet zomaar een meerkanaalsprocessor op de markt zonder het versterkingsgedeelte voor z’n rekening te nemen. Dat gebeurde echter eerder met de A35.8, een Hypex NCore-gebaseerde 8-kanaalsversterker. Die hebben we al uitgebreid getest met een andere processor en als stereoversterker. Door z’n opbouw kun je namelijk interessante dingen op vlak van bi-amping. Bi-amping en bi-wiring, waarbij je luidsprekers met vier (of zes) aansluitingen apart bekabeld aansluit, is dat niet enorm niche? “Ja”, lacht Terry, “en op onze typische Scandinavische bescheiden manier hebben we altijd gezegd dat bi-amping niet per se moet. Maar er blijkt een enorme interesse in te zijn. Mensen houden er echt van. We moedigen het bi-ampen dus eigenlijk niet aan, maar inmiddels zijn er wereldwijd veel mensen die heel ongewone configuraties hebben gebouwd met de A35.2 en A35.8. Ik weet zelfs van muziekliefhebbers die de bridging-optie op de A35.8 gebruiken [waarbij twee kanalen worden gecombineerd tot één, nvdr] en met drie van die toestellen hun speakers aansturen.”