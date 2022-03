iEar’ invites: VIVID AUDIO – 8 & 9 april

Importeur Terrason Audio kennen we van een aantal fantastische hifi merken, waaronder Vivid Audio, Grimm Audio, Mola Mola en Halcro. Met deze merken organiseren we op 8 & 9 april een aantal high-end demonstraties waarbij iedere audiofiel en muziekliefhebber zijn vingers zal aflikken. Bert Bazuin van Terrason Audio: “het gaat een feestje worden!”. Laurence Dickie, grondlegger en ontwerper van Vivid Audio zal overkomen voor het verzorgen van demonstraties en daarnaast verwelkomen we ook Eelco & Guido van Grimm Audio en Bert & Franciscus van Terrason Audio voor het begeleiden van de demonstraties.

Vivid Audio

Vivid Audio is fabrikant van innovatieve, toonaangevende, high-end luidsprekers. De luidsprekers worden ontwikkeld op basis van een compromisloze ontwerpbenadering. Vivd luidsprekers realiseren een niet te vergeten luisterervaring door het gebruik van zelfontwikkelde én geproduceerde luidsprekers, filters en luidsprekerkasten. Daarmee hoort Vivid Audio bij een zeer selecte groep van fabrikanten. En het oog wordt ook niet vergeten: elke kast is uitgevoerd in een luxe metaal- of parelmoerlak, die met de hand wordt gepolitoerd om de diepe glans echt te laten schitteren. Vivid Audio is in de vroege jaren 2000 opgericht door oa. Laurence Dickie, de ontwerper van de roemruchte Bowers & Wilkins Nautilus luidspreker. De huidige Vivid Audio lijnen GIYA en KAYA vinden gretig aftrek onder muziekliefhebbers en diegene die nog minder bekend zijn met de luidsprekers en spectaculaire geluidskwaliteit van Vivid Audio, nodige we van harte uit voor het bijwonen van één van de demonstraties. Eén van de topmodellen, de Vivid Audio GIYA G2 S2 zal hierbij in het middelpunt staan en er kan tevens kennis gemaakt worden met andere modellen uit de GIYA reeks en met de modellen uit de KAYA lijn.

Grimm Audio

Grimm Audio is opgericht in 2004 en is gevestigd in Eindhoven, Nederland. Het oorspronkelijke doel was om het meesterschap van de grootste geesten van audio-experts te combineren, en dat te blijven doen. Alle Grimm Audio-producten hebben het gezamenlijke inzicht van bekende wetenschappers op het gebied van audio-elektronica, akoestiek en fysica, gecombineerd met een intuïtie die voortbouwt op de ervaring van jarenlang gericht luisteren, professionele techniek en audiofiel enthousiasme. Hieruit is onder meer de Grimm Audio MU1 naar voren gekomen, een absolute topkwaliteit audio streamer die niet mag ontbreken in de demonstraties. Kom kennis opdoen over streaming audio op het allerhoogste niveau of neem de tijd om het actieve speakersysteem van Grimm Audio eens te ervaren, ook een waar staaltje van absolute audio kwaliteit.

Mola Mola

Elektronicamerk Mola Mola werd opgericht door oa. Bruno Putzeys, bekend in de audiofiele wereld van zijn hypex UCD- en nCore versterker ontwerpen, die tegenwoordig door vele fabrikanten worden gebruikt in hun versterkers. Deze versterkers doen hun werk, zonder dat ze daarbij aan het oorspronkelijk signaal enige vorm van kleuring toevoegen. Het resultaat is een natuurlijke, lenige, rijke en muzikaal opwindende weergave. De eigen Mola Mola modellen beschikken over meest doorontwikkelde versies van de eigen versterker ontwerpen en bieden daarmee een fenomenale prestatie op high-end audio gebied. Om een goede indruk te krijgen van Mola Mola worden de producten gebruikt in de demonstraties.