iEar’ invites: Primare, Perlisten & Nagra

Primare

Al dertig jaar lang heeft Primare een holistische ontwerpbenadering belichaamd. Elk product is een harmonieuze mix van technologie en functionaliteit, waarbij de componenten zijn ontwikkeld om moeiteloze audiozuiverheid en gebruiksgemak te leveren. De vele ontwerp- en productie-innovaties die ervoor zorgen dat een Primare-component unieke, harmonieuze en gebalanceerde prestaties levert, kunnen worden geïllustreerd, maar er is geen maatstaf voor het vermogen ervan om op te vrolijken en tevreden te stellen. Dat gevoel is onmetelijk. Uiteindelijk voelt de Primare-ervaring gewoon goed.

Perlisten

De standaard in geluidskwaliteit opnieuw definiëren. Bij Perlisten geloven ze dat geluid meer is dan alleen een ervaring: het is een kunstvorm. De toewijding aan uitmuntendheid en innovatie heeft een nieuwe maatstaf gezet in de wereld van luidsprekertechnologie en levert een ongeëvenaarde auditieve ervaring die opnieuw definieert wat je van high-end hifi-geluid verwacht. Perlisten luidsprekers worden met trots ontwikkeld in de VS en belichamen het toppunt van Amerikaans vindingrijkheid en vakmanschap. Elk product is een bewijs van de toewijding aan precisietechniek en superieure geluidskwaliteit, waardoor elke noot, slag en melodie met adembenemende helderheid wordt gereproduceerd.

Nagra

Het cliché “Gebouwd als een Zwitsers horloge” is onmogelijk te weerstaan, hoewel het misschien de horlogemakers zijn, die zouden moeten zeggen “gebouwd als een Nagra”. De reputatie van Zwitserland op het gebied van kwaliteit en precisie is spreekwoordelijk. Eigenlijk was de Nagra Company de eerste in Zwitserland die CNC-machines gebruikte en zo altijd voorop heeft gelopen op het gebied van innovatie op het gebied van ontwerp en productie. Om uitstekende producten te maken, zijn componenten afkomstig van de beste fabrikanten over de hele wereld. Veel belangrijke componenten worden op speciaal verzoek en exclusief voor Nagra gemaakt. Het assembleren en testen gebeurt in de eigen fabriek, evenals al het wikkelen van de unieke transformatoren. Nagra heeft zich in haar 70-jarige historie ontwikkeld tot top ontwerpers van high-end audio componenten. Het bouwen van een Nagra is zowel een kunst als een wetenschap.

Graag nodige we je uit voor deze ervaring op vrijdag 13 september (sessie om 14:30 en 19:00 uur) en zaterdag 14 september (sessies om 11:00 uur en 14:30 uur) bij iEar’ in Tilburg. Wil je erbij zijn? Vul dan het aanmeldformulier in.