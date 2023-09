iEar’ invites: Audio Physic & Primare

Primare

Primare is een Scandinavisch bedrijf en veel van de onderscheidende kenmerken van het merk zijn geworteld in de Scandinavische cultuur – in een bijzondere manier van leven en van het ervaren van muziek en film. Een inherent onderdeel van het culturele landschap van Scandinavië is het idee dat er in alle dingen een gevoel van verhoudingen en evenwicht moet zijn, waarbij alle elementen in samenhang moeten samenwerken. Dertig jaar lang heeft Primare deze holistische ontwerpbenadering belichaamd. Elk product is een harmonieuze mix van technologie en functionaliteit, waarbij de componenten zijn ontwikkeld om moeiteloze audiozuiverheid en gebruiksgemak te leveren. De vele ontwerp- en productie-innovaties die ervoor zorgen dat een Primare-component unieke, harmonieuze en gebalanceerde prestaties levert, kunnen worden geïllustreerd, maar er is geen maatstaf voor het vermogen ervan om op te vrolijken en tevreden te stellen. Dat gevoel is onmetelijk. Uiteindelijk voelt de Primare-ervaring gewoon goed.

Audio Physic

High-end luidsprekers – Made in Germany. Muziek kan een glimlach op ons gezicht toveren, onze aandacht trekken en ons vangen in haar web van expressie wanneer en alleen wanneer alle artiesten en alle instrumenten de spijker op de kop slaan en alle details samenkomen om een ​​geweldige compositie te vormen. Dit kan echter alleen worden bereikt als zelfs het kleinste detail bijdraagt ​​aan het geheel. Dit zorgt ervoor dat uitstekende orkesten, band of individuele artiesten zich onderscheiden van de massa. De situatie is vergelijkbaar als het om luidsprekers gaat. Alleen als de elementen van een luidspreker nauwkeurig samenwerken, tot in het kleinste detail, kan muziekweergave ook een ongeëvenaarde ervaring worden. Muziek kan onder je huid gaan zitten en je kippenvel bezorgen als dit gebeurt. Audio Physic streeft hiernaar met al haar luidsprekers.

Graag nodigen we je uit voor deze ervaring op donderdag 28 september (sessie om 19:00 uur) en zaterdag 30 september (sessies om 10:30 uur en 13:30 uur) bij iEar’ in Amsterdam. Wil je erbij zijn? Vul dan het aanmeldformulier in.