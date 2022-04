Harman Kardon presenteert de nieuwe Citation MultiBeam 1100 soundbar

De nieuwe Citation Multibeam 1100 van Harman Kardon moet volgens de fabrikant zorgen voor multidimensionale surround dankzij MultiBeam-technologie en maar liefst 11 drivers aan boord. Hieronder vind je twee omhoog gerichte hoogtekanalen voor Dolby Atmos. Dit moet zorgen voor 3D-surroundgeluid en tevens een rijke bas.

De Harman Kardon Citation MultiBeam 1100 is een veel krachtigere en luxere versie in vergelijking met de twee jaar geleden gelanceerde MultiBeam 700 in dezelfde serie. Daar is het prijskaartje dan ook naar. Dit nieuwe model moet een compleet home-entertainmentsysteem bieden in een slanke soundbar en geeft toegang tot meer dan 300 online muziekstreamingdiensten via AirPlay, Alexa Multi-Room Music en Chromecast built-in. Ook internetradio en podcasts zijn zo geen enkel probleem. Je sluit de nieuwe soundbar gewoon aan via HDMI eARC en de automatische kamerkalibratie moet zorgen voor het beste geluid in de gebruikte kamer.

De nieuwe soundbar is uitgerust met PureVoice-technologie waarbij het middenkanaal speciaal ontworpen is om spraak kristalhelder te brengen, bij ieder volume. Je kunt de Harman Kardon Citation MultiBeam 1100 combineren met extra Citation-componenten, zoals de Sub of Sub S subwoofers en de Surround luidsprekers voor een 5.1.2-systeem. Uiteraard valt de nieuwe MultiBeam 1100 qua stijl weer helemaal binnen de Citation-serie met de luxe stof van Kvadrat.

Advertentie

Prijs en beschikbaarheid

De Harman Kardon Citation MultiBeam 1100 zal nog deze maand verschijnen en is via de website van Harman Kardon te koop voor 999 euro. Je kunt kiezen uit de kleuren Black en Grey.