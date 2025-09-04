JBL en Harman Kardon lanceren vijf nieuwe speakers

JBL en Harman Kardon vallen allebei onder de Harman-paraplu (wat weer onder Samsung valt) en dus maken beide merken zelfs gebruik van hetzelfde persbericht om vijf nieuwe lanceringen de wereld in te slingeren. JBL lanceert drie nieuwe speakers met de JBL PartyBox 720, de JBL Boombox 4 en de JBL Grip terwijl Harman Kardon de Aura Studio 5 en de SoundSticks 5 lanceren.

JBL PartyBox 720

Met de PartyBox 720 presenteert JBL zijn krachtigste batterijgestuurde speakersysteem tot nu toe. Deze partyspeaker van 800 W beschikt over twee 9‑inch woofers, AI Sound Boost-technologie en bevat vervangbare accu’s voor tot wel 15 uur onafgebroken feestplezier. Hij combineert indrukwekkend geluid met een knallende lichtshow en is dankzij ingebouwde wieltjes en handgreep mobiel inzetbaar op elke locatie. De JBL PartyBox 720 is verkrijgbaar vanaf 1 oktober voor 899,99 euro.

JBL Boombox 4

De opvolger van JBL’s meest krachtige draagbare speaker levert 50 % meer vermogen, biedt AI Sound Boost voor heldere prestaties en twee instelbare Bass‑Boost-modi (Deep & Punchy). De JBL Boombox 4 weegt ruim een kilo minder dan zijn voorganger, heeft een vervangbare batterij, USB‑C lossless audio, en is bouwkundig sterk met IP68‑certificering voor water- en stofbestendigheid. De JBL Boombox 4 is vanaf 8 september verkrijgbaar voor 499,99 euro.

JBL Grip

Deze nieuwe, compacte JBL‑speaker combineert indrukwekkend Pro‑Sound, AI Sound Boost en 16 W output in een formaat vergelijkbaar met een frisdrankblikje. Dit model lijkt op de populaire JBL Flip-serie, maar dan net wat kleiner. Hij heeft een geïntegreerde clip, IP68‑bescherming én sfeerverlichting die je via de app aanpast. Speelt tot 12 uur, met 2 uur extra dankzij Playtime Boost. Verkrijgbaar in zeven verschillende kleuren is de JBL Grip per direct beschikbaar voor 99,99 euro.

Harman Kardon Aura Studio 5

De nieuwkomer in de Aura‑lijn is de Aura Studio 5, die niet alleen schittert met zijn transparante koepel en elegant design, maar ook met zijn geluid. Hij biedt een drieweg‑systeem met zes full‑range drivers, een subwoofer én een tweeter, ondersteund door Constant Sound Field-technologie voor bredere klank en helderheid. Het meerlaagse lichtprojectie­systeem verzorgt sfeervolle visuals (Ocean, Aurora, Blossom, Sunrise, Fireplace) die via de app naar smaak instelbaar zijn. Vanaf november 2025 verkrijgbaar, voor 329,99 euro.

Harman Kardon SoundSticks 5

De klassieke SoundSticks krijgen een evolutie: nu met 3‑weg akoestiek, integreert nieuwe tweeters in elke satelliet voor helder geluid, stevige neerwaartse bas, dubbele dome‑tweeters en mid‑drivers voor zuivere weergave. Verkrijgbaar in transparant wit of zwart met rookglas-look. Vijf dynamische, natuurgeïnspireerde lichteffecten (zoals Ocean of Sunrise) plus vaste kleurkeuze. De Harman Kardon SoundSticks 5 zijn vanaf september 2025 verkrijgbaar via harmankardon.com en geselecteerde retailers voor 329.99 euro.