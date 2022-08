Harman Kardon Onyx Studio 8 is een elegante premium bluetoothspeaker

De Harman Kardon Onyx Studio 8 is de nieuwste aanwinst in het assortiment van Harman Kardon. Je kunt dit model zowel overal mee naartoe nemen als ook gewoon thuis als designspeaker neerzetten.

Dit is de Harman Kardon Onyx Studio 8

Harman Kardon brengt deze premium bluetooth speaker binnenkort op de markt. Het moet een elegant design met duurzame materialen combineren met een compromisloze geluidskwaliteit. Dit model is gemaakt van gerecycled plastic en de stof van de speaker is gemaakt van gerecycled polyesterdraad.

De speaker zelf bestaat uit een single 120mm woofer en een 20mm tweeter. Dit moet volgens Harman Kardon een ongeëvenaarde geluidskwaliteit bieden. Je neemt dit model overal mee naartoe dankzij het aluminium handvat. En heb je de speaker eenmaal spelen? Dan kan je acht uur luisteren op de batterij.

De draagbare bluetoothspeaker zal altijd zorgen voor de beste geluidskwaliteit, in iedere omgeving. Dit komt doordat de speaker het geluid altijd zal kalibreren. Het meet de omgeving en past het geluid hier direct op aan. Je kunt twee speakers met elkaar koppelen voor een brede en meer gedetailleerde geluidservaring. Via de dual microfoon kun je ook telefoongesprekken via de speaker voeren.

Prijs en beschikbaarheid

De Harman Kardon Onyx Studio 8 ligt vanaf oktober in de winkel. Kies uit de kleuren zwart, champagne en donkerblauw. De prijs is 299 euro.

Lees meer over Harman Kardon.